Prohibido copiar el escudo de Osasuna

02/04/2020 a las 06:00

Es un club modesto total. No hay más que comprobarlo en su web o ver que muchos de sus jugadores no tienen precisamente un físico de deportista de cierto nivel. Son aficionados de a pie que desde hace ocho años han llevado un escudo muy similar al de Osasuna.



Jugando a un videojuego , les encantó el león de Pamplona. “Simboliza el coraje, la fuerza, la garra...”, explicaba uno de sus entusiastas jugadores. “No lo hicimos por beneficio sino porque nos inspiraron sus valores”.



Es el South East Athletic, una humilde entidad del sudeste de Londres nacida en 2004 con origen irlandés que cuenta con siete equipos de niños a veteranos. Juegan todos en el mismo campo, que no es propio claro. Son torneos locales y su primer equipo disputa la regional Kent County League.



Fue en noviembre del año pasado cuando alcanzaron repercusión. Un equipo del programa de El Día Después de Movistar Plus se desplazó hasta sus instalaciones para comprobar ese vínculo rojillo desde la islas británicas. Los medios se hicieron eco.



Para entonces se habían ganado la simpatía de aficionados navarros en las redes sociales, donde son muy activos. Y siguen teniéndola. O más aún, al entender que no hacen daño a nadie. Pero Osasuna se ampara en el derecho de defender la pertenencia.



Hace un mes, el South East Athletic recibió una notificación de una firma de abogados para defender los derechos de propiedad intelectual. “La carta nos informó que estaban actuando en nombre de su cliente: Club Atlético Osasuna. Estableció que nuestra insignia actual y la insignia de Osasuna eran muy similares. Es algo de lo que somos conscientes y algo que intentamos abordar con un comunicado de prensa en nuestro sitio web. Además, nos comunicaron que Osasuna tenía la marca registrada del diseño de su escudo”, expone a este diario Andrew Cooper, del comité del club.



EN LA UNIÓN EUROPEA

En efecto, Osasuna registró la patente en la Unión Europea a finales de 2019, coincidiendo en el tiempo al saltar a la opinión pública. “La carta tenía tres solicitudes: abstenerse de usar las marcas registradas de Osasuna en nuestro sitio web, publicidad o artículos promocionales; reconocer los derechos de propiedad de Osasuna; y comprometerse a nunca usar o reproducir el escudo de Osasuna en la Unión Europea para los bienes y servicios protegidos por la marca registrada”, relata Cooper.



El South East se ha visto obligado a tirar la toalla y no meterse en guerras legales. “Somos un pequeño equipo de aficionados y no tenemos los recursos para contratar el asesoramiento de un bufete de abogados. Respondimos a la carta nosotros mismos, acordando que eliminaríamos el escudo y nunca lo volveríamos a usar”. Y así es.

“Entendemos a Osasuna, pero estamos decepcionados”



El pequeño club londinense se abre ahora a sus seguidores para que envíen sus diseños para elegir el nuevo escudo que sustituya al rojillo. Piden que incluyan los elementos que les dan identidad en su corta historia: un león, su raíz irlandesa; sus colores reconocibles de azul marino y cielo; y el hecho de que jueguen en el sudeste de Londres y alrededores.



“Una nueva insignia marcará una nueva era para nuestro club de fútbol y estamos entusiasmados con lo que puede traernos. Esperamos que pueda apoyarnos en esta transición hacia una nueva fase de nuestra historia”, señalan con entusiasmo en su web.



El escudo era muy parecido al de Osasuna solo que predominan los azules y el nombre del club está en el centro. Con ello habían confeccionado camisetas y chándals, pero no por ganarse un mercado sino por identificarse todos bajo el emblema siendo una familia.



“Como se puede imaginar, no tenemos los fondos para comprar las nuevas prendas para nosotros. Hemos solicitado un periodo de gracia que nos permita crear una nueva insignia del club para usar en nuestra futura ropa. No hemos recibido más respuestas del bufete de abogados. No hemos recibido ninguna correspondencia del Club Atlético Osasuna”, dice Andrew Cooper. En su web el escudo aparece ahora sin la corona ni el exterior de las cadenas.



ALGUNOS NI LO SABÍAN

Decepción. Es la sensación con la que se han quedado los ingleses del South East Athletic. Esperaban que se hubiera producido un contacto de otra forma y no con un requerimiento legal.

“Entendemos la posición de Osasuna y su necesidad de proteger su propiedad intelectual. Sin embargo, estamos un poco decepcionados de que el club nunca haya tratado de acercarse a nosotros en este asunto antes de involucrarnos con un costoso equipo legal”, lamenta Cooper.



Cuando llegó esta especie de junta rectora, no sabían ni siquiera que el escudo que se estaba utilizando era similar al de Osasuna. “Somos un comité pequeño y nadie de nosotros participó en la selección de la insignia. De hecho, el equipo de liderazgo actual solo se dio cuenta de que estábamos usando una réplica de la insignia del Club Atlético Osasuna el año pasado”, reconoce el responsable del South East.



EL CARIÑO OSASUNISTA

Miran hacia el futuro y pasan página de Osasuna. “Respetamos la decisión del club de no contactarnos directamente y no buscaremos relacionarnos con ellos. Ahora avanzaremos con nuestra propia historia y buscaremos desarrollar una nueva insignia que podamos llamar nuestra, sin marcas registradas”.



Desde el club inglés quieren agradecer todas las muestras de cariño que han recibido de hinchas de Osasuna en las redes sociales y con correos electrónicos.



“Nos sentimos abrumados. Han sido increíbles al brindarnos apoyo cuando se estableció nuestro enlace a su club. Hemos hecho amigos de este compromiso y ha sido maravilloso ver el compromiso de ‘fan’ a ‘fan’. Estamos muy agradecidos con todos los seguidores que nos han respaldado”, termina Andrew Cooper.

Te puede interesar

Te puede interesar