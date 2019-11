El South East Athletic, amor por Osasuna en el sudeste de Londres

Actualizada 26/11/2019 a las 12:29

El South East Athletic, equipo de la regional inglesa, luce con orgullo el escudo de Osasuna. Un conjunto irlandés asentado en Inglaterra, al sudeste de Londres, vio el emblema rojillo en un videojuego y desde entonces lo llevan en sus equipaciones. No solo eso, lo tomaron como referencia por los valores del club según cuentan en un reportaje emitido en El Día Después, que se ha desplazado a conocer de cerca esta historia.

"El león del escudo simboliza el coraje, la fuerza, la garra...", explica uno de sus jugadores. "No lo hicimos por beneficio sino porque nos inspiraron sus valores", dicen los protagonistas de esta idea. El nombre del club, South East Athletic, está dentro del escudo que no tenían en sus orígenes. Juegan en una Liga amateur y no tienen instalaciones propias.

"Cada año ganamos premios siendo el equipo más limpio. Solo somos buena gente", explica su presidente honorífico, George Ellul. El vídeo termina con gritos de ánimo hacia el equipo rojillo: "¡Gracias, Osasuna! ¡Osasuna, te quiero! ¡Gora South East Athletic y Gora Osasuna!".

