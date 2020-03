El vídeo del Chiringuito que emocionó al Chimy Ávila

Actualizada 27/03/2020 a las 09:30

El Chiringuito, programa de la cadena Mega, se puso en contacto la pasada madrugada con el Chimy Ávila a través de una conversación telemática desde su casa con el presentador, Josep Pedrerol, y su equipo de colaboradores. Al terminar la charla, el programa le dio una sorpresa con un vídeo de las personas más allegadas, que le mandaron ánimos en su recuperación de la lesión grave de rodilla. El argentino de Osasuna se emocionó y estuvo a nada de llorar.



"Contuve mucho las lágrimas. Soy una persona muy dura para quebrar, pero muchas gracias por este mensaje tan bonito de la familia. Uno lo valora mucho porque estando lejos no puede compartir con ellos. Eso a veces a uno le entristece. A mí me da pena cuando la gente dice que los futbolistas lo tienen fácil con esto de la cuarentena y que vivimos como reyes. Yo he mandado un mensaje por redes sociales para responder porque mi familia vive el día a día. Hoy me llamó una hermana para decirme que no tenía para comprar pan a los hijos. Estos mensajes de mi familia me fortalecen muchísimo. Al que tiene un ser querido al lado, que lo cuide y lo valore muchísimo. No todo es para siempre. Cada segundo hay que disfrutarlo al máximo", expresó.



Durante la entrevista, el delantero rojillo aseguró que "la recuperación de la lesión va bien, pero es lenta" y que tiene un permiso para salir de casa y acudir a un centro de rehabilitación de Pamplona. "Pero esta lesión no es nada para lo que yo he vivido y lo que viven muchas personas, por ejemplo, con tratamientos de quimioterapia".



BARCELONA, REAL MADRID Y SEVILLA



Fue preguntado por los rumores que le situaron en el Barcelona. "Siempre tuve la cabeza en la tierra y me centraba en la salvación del equipo. Fueron rumores muy fuertes y afectan aunque siempre estuve centrado por la salvación de Osasuna", indicó. ¿Barcelona o Real Madrid?, le cuestionaron. "Yo prefiero jugar mientras esté en el campo... ¿A quién no le gustaría jugar con Messi o con Sergio Ramos?", respondió, confesando que su ídolo en la juventud era Juan Román Riquelme. Le insistieron en que el blanco del Real Madrid le quedaría bien y el Chimy soltó con humor y una carcajada: "Me quedaría bien el blanco y el celeste", en referencia a la selección argentina. Por último, abordaron al Sevilla, otro de los equipos que se interesó por él en el mercado de invierno. "Yo no hablé con Lopetegui, puede que mi agente sí, pero yo no sabía nada".

Te puede interesar