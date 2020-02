Chimy Ávila: "La lesión no me frena, es un desafío más para mi carrera"

27/02/2020 a las 06:00

Es otra muesca más en su revólver. La grave lesión de rodilla no afecta la mentalidad de un Chimy Ávila que ha superado toda clase de obstáculos en la vida. Hace un mes sufrió la desgracia de lesionarse, en aquellos días en que su transferencia al Barcelona volaba en el ambiente. Era real. Al de Rosario se le nota animado. Sonríe cada vez que se deja ver por El Sadar, donde muestra su cercanía con los aficionados, y por Tajonar. Por sus palabras también se aprecia ese buen estado ánimo. Está alegre. Este miércoles concedió su primera entrevista tras la lesión a una radio deportiva de Buenos Aires, la Club 947 FM, en la que además de referirse al presente, habló de su duro pasado.



Una mentalidad de hierro. “Lo estoy tomando como un obstáculo más en la carrera. No me frena. Es un desafío, un aprendizaje. Si uno es fuerte de cabeza, la lesión se supera rápido. Estoy viviendo un lindo momento a pesar de ello. Es muy triste por el momento en que me toca, pero lo tomo con la mayor tranquilidad también”.



La oportunidad de ir al Barça. “Lo manejaba mi agente. Yo he estado enfocado a ayudar a Osasuna, siempre tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Si se daba, ojalá hubiesen pasado las cosas así. Pero ahora me toca poner la cabeza en la recuperación y tratar de volver más fuerte de lo que estaba haciendo las cosas. Son seis meses y llevo tres semanas. Lo tengo en el almanaque marcando con cruz. Me estoy poniendo obstáculos a corto plazo, no apurarme. Paso corto pero firme”.



El Informe Robinson. “El documental que va a salir es muy lindo. Hablo con la mayor sinceridad. Digo la verdad y las cosas como sucedieron. Trato de reflejarme como una persona que cambió y decirle a los chicos que sí se puede. Demostrarles que he estado en lo más profundo y que gracias a Dios mi vida cambió”.



Las redes sociales. “No tengo Facebook, pero sí Instagram y Twitter. Me escriben muchos chicos de Argentina. Me pone contento que muchos chicos que pongan como ejemplo de superación. Muchas veces me alientan y me desean lo mejor, pero hay que gente que se lo toma mal y que confunde el hablar. Me tocó albañil y cirujear (buscar en la basura objetos para vender), pero no porque no había otra opción. Sentía que era la opción, sin hacer daño a nadie. Ganarme la vida como mi padre, mis tíos, mi abuelo, mis primos, mis cuñados, siendo albañiles también”.



Recuerdo del barrio. “Estás jugando y empieza un tiroteo. Vives eso. La sociedad no da la posibilidad a veces de que la gente pueda buscar ese cambio. Yo lo veo en España. La sociedad acá te da muchas posibilidades para salir adelante. En los barrios humildes de Argentina no, como pasa en Rosario. En España quizá exista la pobreza pero no se nota tanto. Te matan a un vecino y a los dos segundos le dan cadena perpetua. En Argentina matan a alguien y dicen que es un ajuste de cuentas. ¿Qué puedo pensar de mi hermanito cuando salga a bailar?”.



Segundas oportunidades. “No me voy a hacer el santo porque no lo soy. He cometido mis errores. Tengo familiares que han salido de estar en la cárcel y quieren una oportunidad para salir adelante. ‘Vos estuviste preso, no te puedo dar trabajo’. Pero, ¿por qué no? Hay gente que comete errores, sale de la cárcel y vuelve a cometerlos, porque le gusta. Pero la gente que sale y tiene ganas de trabajar, hay que dale la oportunidad. El cambio también depende de uno, pero que disponga de todas las herramientas para ello. La conciencia de cada uno tiene que ser: yo le ayudé”.



Giro en la vida. “Me volví muy creyente cuando pasó lo de mi hija (estuvo a punto de morir de bebé). Le he pedido tanto a Dios... Uno se da cuenta que Dios pone un propósito y te dice que te da la oportunidad pero te está queriendo despertar de las cosas que estás haciendo mal. Yo busqué el cambio y lo conseguí. De la mano de mi mujer, me arrodillé en la punta de la cama y le dije: “Si yo he hecho algo malo, no lo hice con la intención de lastimar a nadie, fue para ganarme la vida”.



Juzgado y absuelto. “En el club al que pertenecía, Tiro Federal, fui juzgado. Gracias a Dios la ley comprobó lo contrario. Tengo certificado que todo lo que se me hizo fue malo, no fue como se dijo. Fueron dos años sin jugar a fútbol. Se me acusaba de que era un ladrón y un delincuente, que le robaba al propio al club. Los jueces aprobaron que era mentira, que yo no era. ¿Pero quién me recupera los dos años de carrera y me quita lo que pasé? Me molesta mucho la injusticia. A mi hermanito cuando pasa eso, le echan de Tiro Federal y luego va de Central a Boca Juniors. Una parte fue a Tiro Federal. Cuando me transfieren ahora, Tiro Federal mandó una carta pidiendo el derecho de formación”.



Ejemplo de superación. “Trato de ponerle a mi hija en la cabeza e inculcarle lo mejor. El sacrificio y que aprendan los valores. Porque papá le pueda comprar una tablet o una bici no le tiene que dar todo igual. Papá ha visto vecinos que tenían bici y ha tenido que andar a caballo. Papá iba a jugar a casa de los vecinos con tal de tomar una merienda o un desayuno. Si mi hija rompe una tablet, hasta que no se lo gane no le voy a regalar otra”.



Vida en Pamplona. “Paso muchas horas en la rehabilitación. Cuando entrenaba era más corto. Soy una persona que me gusta compartir momentos con mis hijas. A medida que van creciendo, estos momentos no se recuperan. Trato de ser un niño más cuando juego con mis hijas, trato de compartir los momentos, compartir un mate con mi mujer, una charla. Antes no lo hacía. Cuando estaba en San Lorenzo vivía a mil y me perdía el crecimiento de ellas y la compañera que tenía al lado. Es el 95% de que yo esté acá. Trato de recuperarlo todo y vivir el día a día con ellas”.



El comandante. “Sucedió en el primer año en Huesca. Pasó lo de Ara San Juan (submarino desaparecido). Nos gusta mirar las noticias argentinas y salió justo otro vídeo de las Malvinas. Me encanta la gente que fue a poner la vida por nosotros. Le comentaba a mi hija. Después, cuando la dejaba en el colegio, ella se paraba en la puerta como un comandante. Ella venía y no ponía dibujitos. Ponía la guerra de las Malvinas. Llegó un viernes e iba a Cádiz a viajar. Me dijo que me saludaba así porque yo era el comandante de la familia. ‘Vas a luchar como luchó esa gente’, me dijo. ‘Cada gol que hagas, vas a tener que saludar así’. Gracias a Dios y todos los excombatientes, pude marcar en Cádiz ese día. Lloré. Celebró todos los goles así”.

“Va muy bien”, dicen los médicos sobre su lesión

Caía lesionado el 24 de enero y una semana después era operado con éxito. Comenzaba un periodo de baja que está calculado entre seis y ocho meses, como suele ser en los casos de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla. De momento, la recuperación marcha por buen camino. La respuesta está siendo satisfactoria, constatan los médicos. Su compromiso es pleno. “Va muy bien”, aseguran. Al Chimy se le ve animado. Lejos de venirse abajo, se le ve activo en las redes sociales mostrando su sentimiento de jugar en El Sadar y de apoyar a sus compañeros. Además ha ido difundiendo vídeos en los que muestra cómo va ganando movilidad en esa pierna izquierda, alguno en tono simpático en el sofá de casa con su hija ejerciendo de doctora. Sigue ayudado de las muletas y ayer se le vio en Tajonar siendo el reclamo de aficionados para firmas y fotos, sobre todo de niños. El Chimy es un ídolo aun sin poder jugar.

Protagonista este jueves en Informe Robinson

Este jueves a las 22.00 horas en el canal Vamos de Movistar Plus se emitirá el programa Informe Robinson dedicado al Chimy. El espacio refleja cómo se ha acostumbrado a superar situaciones límite durante su vida: carestía económica, denuncias, años sin jugar, la grave enfermedad de una hija recién nacida y, ahora, una grave lesión en el mejor momento. Ha sorteado cualquier obstáculo aferrado a su pasión por el fútbol y sus convicciones religiosas. “Me acuerdo de mis compañeros de la infancia. El que no está privado de su libertad está en un cementerio. Qué cerca estuve de estar yo en ese cajón. No hay nada más lindo que apoyar la cabeza y dormir sin deberle nada a nadie”, confiesa en el programa, recordando cómo se tuvo ganar el pan siendo albañil o recogiendo cartones y botellas en un carro. “Fueron los dos años peores de mi vida. He vivido en las tinieblas. No me arrepiento, la vida me ha enseñado a luchar”.