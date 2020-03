Osasuna no se hará la prueba de coronavirus de no surgir síntomas

19/03/2020 a las 06:00

Osasuna ha decidido que sus jugadores y empleados no se someterán a las pruebas del coronavirus mientras ninguno presente síntomas. LaLiga ha ofertado a todos los clubes los test de diagnóstico y se ha desestimado el ofrecimiento por una cuestión social. En un marco donde pueden estar escaseando las pruebas para personas con riesgo, Osasuna opta por dejarlas a quien las necesite en realidad. Además, en este momento no las ve ventajosas para sus intereses. Esta postura se ha comunicado a todos los trabajadores y futbolistas, que han sido comprensivos.



El planteamiento no ha cambiado después de conocer que en el Espanyol se han producido seis positivos entre su plantilla y su staff. Todos, con síntomas leves. Uno sería el central Cabrera, según la prensa uruguaya. Como se sabe, el equipo perico es el último rival al que se ha enfrentado Osasuna en competición. El partido se celebró el día 8 en El Sadar y han pasado diez días, margen suficiente para pensar que no se produjeron contagios ya que los síntomas suelen aparecer a los cinco.



En el Espanyol sospechan de que pueda haber más positivos y aunque no está descartado que hubiera algún jugador en Pamplona con el coronavirus, todo hace indicar que el origen de los infectados pudo ser después en una semana en la que hubo de por medio una concentración en un hotel en Torremirona, Girona, que se tuvo que suspender después por el empeoramiento de la crisis sanitaria.



EIBAR Y VALLADOLID, TAMBIÉN



Al igual que Osasuna, otros clubes como el Eibar y el Valladolid han considerado que no es necesario someterse a estos exámenes que ofrece LaLiga. Hay sin embargo equipos de Primera que han optado diagnosticar a todos sus integrantes.



El club asegura que los futbolistas y técnicos están confinados en casa sin síntomas y no se hará ninguna prueba porque cada vez cuesta más conseguirla para los ciudadanos que la requieren por su sintomatología. Estando todos asintomáticos, la prueba a nivel médico no solucionaría nada, dicen en Osasuna, porque deben seguir en sus hogares dando negativo o positivo. Además, un contagiado sin síntomas se considera de bajo riesgo.



Otro contexto será cuando se acerque la competición. “Si hacemos esas pruebas ahora, no valen para nada. Me plantearía hacerlas antes de comenzar la competición para disminuir el riesgo y siempre que no hubiera un agravio comparativo”, señalaba este miércoles una fuente de Osasuna. Es algo parecido a lo que sucedió con la presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dio negativo en un primer test y a los días el resultado fue el contrario.