18/03/2020 a las 06:00

LaLiga anunció este lunes que ponía a disposición de los clubes la prueba para detectar posibles casos de coronavirus en los equipos. Javier Tebas comunicó esta medida de prevención que, por ejemplo, ya había tomado el Levante. En Osasuna aseguran que no tienen previsto hacer las pruebas a los futbolistas. Consideran que no es el momento adecuado para llevar a cabo este diagnóstico, puesto que el regreso a la competición es una incógnita. Por tanto, un resultado negativo ahora no asegura que sea

