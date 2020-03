El Espanyol, último rival de Osasuna, anuncia seis positivos por coronavirus

Actualizada 17/03/2020 a las 23:28

El Espanyol ha comunicado esta noche seis casos positivos por coronavirus en sus filas, entre la plantilla y el cuerpo técnico. Precisamente ante el conjunto de Abelardo fue el último partido de Osasuna. Tuvo lugar el pasado 8 de marzo en El Sadar. El Espanyol se une al Valencia y al Elche como equipos del fútbol español con casos confirmados.



Han pasado diez días de aquel contacto y lo cierto es que hasta la fecha ningún rojillo ha presentado síntomas. De hecho en Osasuna no tienen previsto hacer la prueba de detección a pesar de que la Liga puso a disposición de los clubes esa posibilidad. Todo ello, antes de conocer este pronunciamiento del conjunto perico, que cuenta con una infección significativa en sus filas y pasó por Pamplona recientemente. Como hubo contacto directo el planteamiento podría cambiar.



LALIGA INSTA A HACER LA PRUEBA



Este lunes, LaLiga ponía a disposición de los clubes la prueba para detectar posibles casos de coronavirus en los equipos. Javier Tebas comunicó esta medida de prevención que, por ejemplo, ya había tomado el Levante. En Osasuna, en el día de ayer, no tenían en sus planes hacer las pruebas a los futbolistas. Consideran que no es el momento adecuado para llevar a cabo este diagnóstico, puesto que el regreso a la competición es una incógnita.



Además, desde Osasuna creen que no es el momento de hacer el procedimiento de manera innecesaria. Precisamente, en el escenario más crítico que se está viviendo a causa del covid-19. Los jugadores continúan trabajando desde casa y los empleados lo hacen de forma telemática desde sus casas.