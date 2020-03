Sorteo de entradas para el Real Sociedad-Osasuna: inscritos 2027 socios y simpatizantes

Actualizada 09/03/2020 a las 15:02

Un total de 2027 personas se han inscrito en el sorteo de las 950 entradas para el partido del próximo domingo en el Reale Arena ante la Real Sociedad (14 horas). Durante la semana pasada estuvo abierto el plazo de inscripciones y finalmente han sido más de 2.000 los socios y simpatizantes rojillos interesados en viajar a San Sebastián el próximo domingo. Los números se han repartido a partir del 1.477, para evitar confusiones con sorteos anteriores, y hasta el 3.506. Hay tres números (1.916, 1.922 y 2.462) que han sido anulados por tener sanciones de anteriores sorteos y no poder participar en el actual.

El sorteo se celebrará ante notario esta tarde en la sala de prensa del estadio de El Sadar a las 19:00 horas. El sorteo será a puerta abierta, por lo cual cualquier interesado puede acceder al mismo si lo desea. Una vez sorteados los 950 números con derecho a entrada, el club comunicará en sus redes sociales cuáles son los números agraciados. Los agraciados podrán acudir a pagar y retirar sus localidades en el horario que mejor les convenga el martes y miércoles de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 horas; o el jueves de 9:30 a 13:30 horas.

El club recuerda que aquellos socios agraciados que no retiren sus localidades serán sancionados sin poder participar en más sorteos de este tipo durante la presente temporada. Las entradas que no sean retiradas por los socios, se ofrecerán a los siguientes números de la lista tras el último agraciado, y podrán ser retiradas el viernes entre las 9:30 y las 13:30 horas.

Asimismo, el Club Atlético Osasuna recuerda a sus socios y simpatizantes que, por obligación de LaLiga, todas las entradas que se venden para los partidos en los que Osasuna actúa como visitante son nominales, y por lo tanto el club no se hace responsable si una vez en el estadio no se permite la entrada a alguien distinto al que figure en la compra de la localidad. El Club Atlético Osasuna únicamente vende entradas a sus socios y simpatizantes, siendo por lo tanto responsabilidad de estos si otra persona distinta acude a un estadio y no se le permite el acceso al mismo. En el listado que Osasuna enviará a la Real Sociedad solo figurarán los nombres de los socios y simpatizantes que han sido agraciados. Y, en esta ocasión, el nombre de cada socio o simpatizante agraciado figurará asimismo impreso en la entrada física.