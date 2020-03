09/03/2020 a las 06:00

“Tengo que salir a comerme la hierba y el mundo. Lo tengo que demostrar”. Este fue el mensaje que envió Kike Barja el pasado viernes en Tajonar. Dicho y hecho. Una hora antes del partido saltó la sorpresa cuando el canterano formaba parte del once titular. Volvía la ambición, la chispa, el desparpajo, el desequilibrio. Atrás quedaba la grave lesión de cruzado y la inoportuna apendicitis. “Tenía unas ganas increíbles de volver a jugar, pero no me esperaba salir de inicio. He estado mucho tiempo p