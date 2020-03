Abelardo: "Tenemos argumentos para hacer daño a Osasuna"

Actualizada 07/03/2020 a las 12:07

El entrenador del Espanyol, Abelardo Fernández, afirmó en la sesión previa al partido de mañana domingo contra Osasuna que tienen "argumentos para hacer daño" a un rival al que considera peligroso en su estadio, pese a la mala racha de resultados que encadena.

El técnico reconoció que el equipo debe "conseguir tres puntos muy importantes". Para hacerlo, la receta es igualar la intensidad del anfitrión y tener en cuenta sus peligros tácticos. "Tiene mucha verticalidad, presiona mucho al rival y mete muchos centros al área. Su juego es más directo y debemos vigilar la estrategia", aseguró.

Abelardo apuntó que Osasuna no ha perdido encuentros contra equipos de la mitad de la tabla hacia abajo. "Hay que intentar tener el balón y estar atentos a las segundas jugadas. Si no lo conseguimos, vamos a sufrir mucho. No podemos perder la pelota en zonas de iniciación de juego y debemos ser verticales. En caso contrario, tendremos pocas opciones de ganar", dijo.

En todo caso, el preparador asturiano no piensa en las opciones matemáticas de permanencia a estas alturas del curso. "No hago cábalas más allá del partido de mañana. Dependemos de nosotros y puede ser una jornada en la que, si ganamos, recortemos puntos con el resto del rivales", comentó.

