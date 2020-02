El tribunal absuelve a Figueras y se tambalea la acusación de los amaños

29/02/2020 a las 06:00

Poco antes de la una del mediodía, la jueza Raquel Fernandino anunciaba que el juicio del ‘caso Osasuna’ por el presunto amaño de partidos quedaba visto para sentencia para diez de los once acusados. Porque segundos antes de nombrar las tres palabras que todo el mundo esperaba después de mes y medio de vista, la mesa anunció la absolución del exfutbolista del Betis, Jordi Figueras, con toda clase de pronunciamientos. El resto deberá esperar algo más de un mes a que las magistradas Fernandino, Benito y Pérez de Salazar redacten la sentencia definitiva. La resolución se espera para antes de Semana Santa.



Después de 23 sesiones, de la comparecencia de los once acusados y de escuchar a prácticamente un centenar de testigos en la sala 102 de la Audiencia Provincial, el juicio por el ‘caso Osasuna’ llegó este viernes al fin del proceso. Lo que resta es la redacción de la sentencia, prevista -según apuntaron fuentes judiciales- para días antes de Semana Santa. Las juezas llevan días trabajando en el escrito tras las sesiones matinales. Después vendrá el turno de la presentación de recursos, que harán las partes directamente al Tribunal Supremo. Éste tendrá un plazo máximo de nueve meses para pronunciarse y dictar una sentencia firme del caso.



Una de las tres partes de la acusación, la Liga, ya ha anunciado que recurrirá la absolución de Jordi Figueras, conocida este viernes in voce en la sala.



LAS DOS CUESTIONES CLAVE

La última sesión del juicio comenzó con la declaración de los abogados de los tres exjugadores del Betis encausados: Antonio Amaya, Xavi Torres y Jordi Figueras. Después de escuchar a todas las partes implicadas en el proceso, del centenar de testigos que han pasado por la sala y de las pruebas periciales, siguen quedando preguntas en el aire, sin una respuesta clara ni contundente.



¿Dónde está el dinero que se extrajo de las cuentas de Osasuna, quién se lo quedó? (Los 400.000 euros que transportó Maquirrian a Sevilla y el 1,4 millones de euros que no cuadraban en las cuentas y que se justificaron con el contrato falsificado Flefield).



¿Puede darse como creíble todo lo confesado por Ángel Vizcay en su declaración en la Liga, y que es el argumento nuclear sobre el que la acusación ha formulado sus petición de penas? Una cuestión que no puede responderse sin tener en cuenta dos factores. Uno, el ex gerente ha dado cinco versiones diferentes -cada cual mejorada- de lo sucedido a lo largo de la causa. Dos, ¿fue totalmente voluntaria la declaración/confesión de Vizcay ante la Liga, o existe un elemento coercitivo que per se ha viciado todo el proceso?



Las declaraciones de unos y otros y las pruebas presentadas no han servido durante la veintena de sesiones del juicio para demostrar, confirmar ni aclarar si realmente hubo amaños ni corrupción deportiva. Y en este sentido, el hecho de que la mesa anunciara ayer la absolución de Jordi Figueras da una pista de que, al menos este aspecto, el delito no está tan claro. Si bien la juez Fernandino apuntó que “habrá que estudiar ahora cada caso”.



Otra cosa son los delitos de apropiación indebida-administración desleal, falsedad documental, por los que se pide a parte de los encausados -los ex directivos de Osasuna- penas de hasta 12 años de prisión. Y hasta qué punto pesará en la mesa la dilación de un caso que ha tardado cinco años en juzgarse.

El frente judicial no se ha cerrado



Cuando Miguel Archanco y Juan Pascual salieron este viernes de la Audiencia se les preguntó: ¿Se quedan más tranquilos tras el fin del juicio? Sonrieron con cara de circunstancias y respondieron: “Hay que esperar a lo que digan sus señorías, pero sí más tranquilos por haber acabado”. No está cerrado el frente judicial osasunista, ni mucho menos.



Hacienda. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial tiene programado para septiembre la causa relativa a los delitos fiscales cometidos por los exdirectivos de Osasuna entre 2010 y 2013 y por la que están acusados los directivos Pachi Izco, Miguel Archanco, Juan Pascual, José Manuel Purroy, Sancho Bandrés, Txuma Peralta y Manolo Ganuza, además de los empleados Ángel Vizcay, Tomás López y José Gómez.



Las solicitudes de penas oscilan entre los 15 años y nueve meses además de 25,5 millones de multa para Archanco hasta los ocho para Ganuza o Peralta, por ejemplo.



Los 926.000 € de Izco. Está pendiente de juicio la pieza indepeniente de por la salida irregular de dinero (926.000 euros) de las arcas del club por parte del presidente Pachi Izco durante su mandato. Este procedimiento no tiene aún fecha fijada de juicio.



El alzamiento de bienes de Archanco. Antes del proceso por los amaños, se abrió un procedimiento contra Miguel Archanco por, supuestamente, haber donado parte de su patrimonio con el fin de eludir responsabilidades judiciales antes del juicio del ‘caso Osasuna’. Esta pieza del ex presidente depende de la sentencia que dicte la mesa en el caso que concluyó ayer.

