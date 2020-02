Arrasate: "Ante el Sevilla tiene que haber una defensa de once jugadores"

Actualizada 28/02/2020 a las 13:16

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Jagoba Arrasate, ha declarado que frente al Sevilla el domingo “tiene que haber una defensa de once jugadores porque necesitamos que defiendan todos”.

Tras quitar protagonismo al dibujo que pueda poner y dar importancia al hecho de “defender juntos desde arriba”, Arrasate se ha mostrado “ilusionado” por lo que viene, ya que en una semana el conjunto navarro ha pasado “de una gran alegría a un gran disgusto” en una liga “complicada en la que esto puede pasar”.

En rueda de prensa, el técnico vasco de Osasuna ha valorado a priori como “complicada” su visita a Sevilla el domingo, a la vez que ha asegurado que “cada partido lo afrontamos como una oportunidad” de sumar puntos, por lo que los rojillos, “más que fijarnos en ellos, deberemos minimizar nuestros errores para ser más competitivos”.

“Hasta la primera media hora de partido el equipo no me disgustó en varios aspectos porque creo que dominamos el partido y llegamos con cierta facilidad al área de ellos, pero cometemos dos errores muy graves de ejecución y posicionamiento”, ha indicado el preparador rojillo sobre la dura derrota sufrida ante el Granada en El Sadar por 0-3, aceptando que hicieron un partido “muy flojo e ineficiente”.

Para Arrasate el Sevilla es un equipo “con diferentes registros”, por lo que Osasuna se encontrará seguro “con diferentes dificultades” ante un conjunto hispalense que está desarrollando una temporada “magnífica más allá del partido de ayer frente al Club”.

“Lo que más me fastidió fue el posicionamiento con balón, cuando parece que tienes la posesión y no haces nada, dejando espacios ante un rival que vino a aprovecharse de eso”, ha manifestado el de Berriatúa para animar a sus jugadores a “perder el miedo a la categoría”, porque “si no estamos al 100 % no tenemos nada que hacer”.

De lo que resta de temporada, Arrasate sabe que “quedan momentos complicados” con la dificultad que ello conlleva, por lo que Osasuna deberá analizar al resto de conjuntos a los que le quedan por enfrentarse.

“Fuera de casa estamos rindiendo por encima de lo que pensábamos y es en casa donde tenemos que mejorar y el tema mental es importante para ello”, ha declarado el técnico vasco.

De la posibilidad de que Enric Gallego juegue en el Sánchez Pizjuán, Arrasate ha dicho que se puede alternar “el juego de combinación con el juego directo con el objetivo de ganar en profundidad, ganar ese segundo balón, o jugar en campo rival”.

“Ahora mismo no sé dónde está la posibilidad de ganar, pero de momento lo veo en el domingo, por lo que vamos a sacar el mejor once”, ha dicho Arrasate sobre qué partido es más importante, si el del domingo frente al Sevilla, o el encuentro que disputarán ante el Espanyol el domingo 8 de marzo.

“No sé si ahora mismo jugamos más cómodos como un equipo de propuesta o de respuesta”, ha anotado el técnico vasco, para asegurar que su equipo no puede perder “la esencia”.

Del jugador que ocupe el lateral derecho ante el equipo dirigido por Julen Lopetegui, Arrasate ha dicho que lo normal será que juegue Facundo Roncaglia, para dar descanso a un Nacho Vidal sancionado por acumulación de tarjetas al que “le vendrá bien descansar esta semana”.