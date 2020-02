Caso Osasuna

Actualizada 24/02/2020 a las 14:23

El abogado de Osasuna en el juicio contra varios exdirectivos del club ha afirmado que "existió un absoluto descontrol por parte del club en relación a las cuentas y existió deliberadamente un absoluto descontrol en relación a los gastos e ingresos del club", tras lo que ha considerado que "se dan todos los requisitos para la devolución de la totalidad de las cantidades distraídas de Osasuna".



El abogado ha afirmado, en la presentación de su informe de conclusiones en el juicio, que la función de control sobre las cuentas de la entidad "correspondía a todos los miembros de la Junta Directiva" y todos ellos "tenían la obligación legal y estatutaria" de ejercer esa función. "Si no son responsables los directivos, ¿quién es responsable de las salidas de dinero del club?", ha planteado.



Osasuna pide 14 años de cárcel para el exgerente Ángel Vizcay, 12 años para el expresidente Miguel Archanco, otros 12 años para los exdirectivos Jesús Peralta, Juan Pascual y Sancho Bandrés, dos años para el exdirector de la Fundación Osasuna Diego Maquirriain y otros dos años para los agentes inmobiliarios Cristina Valencia y Albert Nolla. El club no aprecia delito de corrupción deportiva y no ejerce acusación contra los exjugadores del Betis que sí son acusados por la Fiscalía y la Liga.



Durante su exposición, el abogado ha comenzado por la temporada 2012/2013 y ha afirmado que se registró un descuadre económico de 900.000 euros que se justificó con un recibí firmado por los dos agentes inmobiliarios. El letrado ha afirmado que este recibí es "falso" y ha explicado que los propios firmantes "reconocen sus falsedad".



El abogado ha asegurado que el proceder en el club era que primero se producía "el descuadre de caja y luego se creaban los documentos ad hoc para justificar las salidas". "Toda esa actuación viene realizada por todos los miembros de la Junta y todos ellos tienen la obligación de evitar el resultado que se produjo, que fue la distracción -de dinero-", ha afirmado.



Insistiendo en esta idea, ha asegurado que los miembros de la Junta Directiva "tenían la obligación legal y estatutaria" de averiguar a qué se había destinado el dinero y "no dar por válida" la explicación del recibí. "No se puede decir que como no he sacado ese dinero no tengo responsabilidad alguna. Si no son responsables los directivos, ¿quién es responsable de las salidas de dinero del club?", ha planteado.



Por otro lado, el abogado ha considerado que "no es cierto" que las cantidades se dirigieran a la compra de partidos en la temporada 2012/2013 como dijo Ángel Vizcay. El letrado ha afirmado que las cantidades de efectivo que según el exgerente se pagaron a terceros equipos no se corresponden ni con las salidas de efectivo de esas fechas ni con el efectivo del que disponía el club. "No se puede creer solo la parte que nos interesa de Vizcay", ha dicho.



De hecho, ha afirmado que no procede la aplicación de la atenuante de confesión para Vizcay, como ha pedido la fiscal, y ha considerado que "para ello es necesario que su declaración hubiera dado al inicio de la causa, pero la causa nace como consecuencia de la denuncia interpuesta por Osasuna" tras recibir la auditoría sobre las cuentas del club.



Entrando en la temporada 2013/204, el abogado ha afirmado que se detectó la desaparición de 1,4 millones de euros, a lo que se le dio soporte con el contrato y las facturas a nombre de la empresa Flefield por supuestas labores de 'scouting'. "No hay ningún tipo de documento que acredite ningún trabajo -por parte de esta compañía-. La cantidad no fue destinada a esos conceptos", ha asegurado.



En este caso, también ha señalado que "no basta" con que los directivos dijeran que no tenían ninguna responsabilidad y alegar que no sabían nada del asunto pese a que firmaban las cuentas del club.



Sí ha incidido en que en este momento "la figura de Vizcay se torna fundamental, porque ya no están los anteriores directivos y ya no puede decir que actúa porque otros le mandan". Así, ha señalado que el contrato de Flefield "se hizo en el ordenador de Vizcay".



Al igual que en lo relativo a la temporada 2012/2013, ha afirmado que "no hay prueba suficiente" que explique un supuesto acuerdo con jugadores del Betis para amaños de partidos. "Tenemos a siete jugadores de un partido y a seis de otro que han dicho que no recibieron ningún tipo de cantidad", ha dicho, para señalar igualmente que árbitros y entrenadores tampoco hablaron de amaño durante su declaración como testigos en el juicio. "Si no hay prueba de dónde ha ido destinado el dinero, no se puede entender que ha ido a la compra de partidos", ha señalado.



Sí se ha referido al papel del exdirector de la Fundación Osasuna Diego Maquirriain, que reconoció en el juicio haber trasladado 400.000 euros del club a Sevilla aunque negó que le hubieran dicho que podía ser para amaños. El abogado ha afirmado que Maquirriain "era responsable de 400.000 euros y no existe justificante de que ese dinero se entregó a unas u otras personas".

