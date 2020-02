Actualizada 23/02/2020 a las 16:50

Cabizbajo y con rostro serio Aridane Hernández atendió a los medios de comunicación presentes en la zona mixta de El Sadar. Su valoración del encuentro era una de las más esperadas, al ser uno de los protagonistas en tono negativo. Un grave error suyo en la salida de balón provocó el 0-1 obra de Darwin Machis, para el minuto cuatro. "Es un pase que mido mal, nos roban y anotan rápido. Desde el principio te pones con el resultado en contra y es complicado, más si cabe contra el Granada que es un equipo que encaja poco goles". La versión del central majorero fue un abismo de la conocida hasta la fecha en Primera División con fallos impropios de la categoría. No fue una mañana fácil para el canario, pero alzó la voz para analizar la dura derrota por 0-3. "Los culpables somos nosotros. No hemos hecho un buen partido y hay que asumir la responsabilidad. Estamos en una categoría que te penaliza y, defensivamente, no ha sido el mejor encuentro. Es un golpe duro, pero somos fuertes y hay que levantar la cabeza".



Aridane no cree que afecte este duro correctivo al grupo porque Osasuna se sabe reponer a las adversidades. "Granada Osasuna destaca por ser un grupo humilde, trabajador y hay que sacar esto adelante. Hay que olvidarlo y mejorar". También confesó la charla de Arrasate al descanso, ya con 0-3 en el marcador. "Nos ha dicho que era fundamental corregir errores y dar un paso al frente. Creo que lo hemos intentado, pero el Granada ha estado bien colocado y no le hemos puesto en dificultades". Por último analizó el ambiente de El Sadar en los últimos minutos. "La afición está a las buenas, pero también a las malas y se ha vuelto a ver en el campo. Sabemos que son nuestro jugador número 12".

