Así ha transcurrido la pesadilla de Osasuna con Sánchez Martínez

La desginación de José María Sánchez Martínez para el Osasuna-Granada de este domingo ha levantado revuelo en el osasunismo después de sus actuaciones, la última ante el Athletic de Bilbao en El Sadar. "Nunca me ha hablado así un árbitro", dijo Rubén García, que pidió un mínimo de "respeto". Fue el último episodio. Osasuna nunca ha puntuado con el murciano como árbitro. Su nombre ha estado últimamente en el ojo del huracán por sus errores en el Betis-Barcelona. Tras guardar descanso la pasada semana volverá a El Sadar tres meses más tarde de su recordado paso por Pamplona.

Osasuna 0-1 Zaragoza (temporada 2014-15)



Todo empezó en un Osasuna-Zaragoza aplazado por la nieve. Aquel encuentro se saldó con la expulsión de Javad Nekounam por doble amarilla y las rojas a Kibu Vicuña en el descanso y Sisi una vez acabado el partido. “No he hecho ningún aspaviento ni nada. Estaba hablando con él como estoy hablando ahora con vosotros”, aseguró Kibu entonces. El árbitro llegó por detrás, le preguntó quién era y le expulsó. Comenzó a aflorar la actitud excesivamente autoritaria del murciano en el trato con los jugadores.

Tenerife 2-1 Osasuna (temporada 2014-15)



El siguiente capítulo se produjo en Tenerife semanas después, donde los rojillos perdieron. Curiosamente, Sánchez Martínez volvió a expulsar a Nekounam y José García vio la tarjeta roja cuando estaba en el banquillo. Sus maneras chulescas ya desquiciaban a los rojillos.

Osasuna 1-2 Las Palmas (temporada 2014-15)





Sánchez Martínez volvió a dirigir a Osasuna ese curso y, de nuevo, con derrota. Eso sí, por primera vez no hubo expulsiones aunque Enrique Martín tuvo una agitada conversación con el árbitro desde la banda.

Deportivo 2-0 Osasuna (temporada 2016-17)



Ya en Primera volvieron a cruzarse los caminos, cómo no, con otro tropiezo. Osasuna perdió en Riazor cuando ya deambulaba por la categoría. La cuarta derrota con él como árbitro.

Osasuna 1-2 Athletic (temporada 2019-20)





La última experiencia llegó en El Sadar ante el Athletic y su arbitraje desesperó por sus formas. La amarilla que le mostró al Chimy Ávila nada más empezar comenzó a minar la moral de Osasuna, especialmente la de Rubén García, que vio amarilla por protestar un penalti. “Lo único que pido es más respeto a los árbitros. La verdad que la mayoría de los que hemos participado hemos sentido que no nos ha respetado y que no nos ha hablado nada bien. Pedimos educación en ese aspecto, nunca me había encontrado un árbitro que me hablara así", dijo el atacante de Xátiva.

