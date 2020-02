Rubén García: "En directo ya he notado los tacos a la altura del tobillo"

Actualizada 09/02/2020 a las 18:47

Rubén García ha señalado que "ha notado los tacos a la altura del tobillo" en la entrada en la que Ramos le ha hecho una fea entrada.

"Me deja la marca. La sensación es fea, no creo que haya mala intención, es fortuita. Pero si me pilla más abajo estaríamos hablando de una lesión más grave", ha comentado.

Rubén García ha podido ver las imágenes tras el partidon. "Mi sensación era que mínimo se iba a revisar. Es difícil que el árbitro la vea al momento. No es necesario meter los tacos así para ir a por el balón", ha relatado sobre la jugada que "se queda en anécdota".

