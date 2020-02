Actualizada 09/02/2020 a las 18:57

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha afirmado este domingo que su equipo siguió más o menos el plan trazado para hacer frente al Real Madrid este domingo en El Sadar, pero faltó la energía al final para hacer frente a un rival de los grandes, que no les desvía de su objetivo de permanencia en LaLiga.



"Es un rodillo a nivel físico, te va llevando al límite, en los últimos 10 minutos estábamos fundidos y han cerrado el partido", dijo en rueda de prensa, antes de explicar qué les pudo faltar para evitar el 1-4 cuando empezaron marcando. "Algo de energía seguro y no se sabe, teníamos un plan y la baja de Moncayola ha sido clave. Estamos preocupados, tiene un golpe en el tobillo y no tiene buena pinta. El plan que teníamos se estaba desarrollando bien y con la lesión ha sido más difícil", comentó.



"La idea era meter cuatro jugadores por dentro y maniatar con un rombo. El tramo del 30 al 40 nos han desactivado y el segundo tiempo no ha sido tan bueno como la primera media hora", añadió.



El preparador rojillo no valoró la expulsión de Sergio Ramos que pidió su equipo. "No la he visto todavía. Me la acaban de comentar porque en el campo tampoco me había dado cuenta de que fuera para tanto", afirmó.



"Tienen esa eficacia de hacer dos goles al final, nos sirve para mejorar, nos falta para llegar a equipos así, pero el objetivo está claro y no debemos desviarnos de nuestro camino", añadió, al tiempo que se refirió a los últimos partidos de muchos goles en contra. "El primero le cae a Isco y la pone donde la pone. Puede ser un error pero estamos hablando de jugadores de talla mundial. Balón parado el segundo y los dos últimos es porque estamos más volcados. Tenemos que ajustar cosas pero los rivales de los dos últimos partidos son de categoría superior", comentó.

