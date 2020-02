Zidane alerta de la dificultad que tiene jugar en El Sadar

Actualizada 08/02/2020 a las 17:01

La víspera de jugar contra Osasuna, Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, pidió a sus jugadores ser "positivos" después caer eliminados en Copa del Rey, y aseguró que "por un partido" no van "a tirar" lo bueno que hicieron para encadenar una racha de 21 partidos sin perder.

"Lo que hemos hablado se queda en el vestuario. No estamos contentos del partido que hicimos y lo hemos analizamos todo. Lo bueno es que jugamos tres días después y pensamos únicamente en este partido para volver a lo que estamos haciendo. Por un partido no vamos a tirar lo que hicimos hasta ahora", defendió.

Zidane destacó la dificultad que tiene El Sadar, "un campo complicado" y Osasuna, "un rival que lo está haciendo muy bien", pero se mostró convencido de la reacción de sus jugadores. "Estamos preparados para hacer un buen partido y dar todo en el campo en otra final".

Se defendió de la crítica el técnico francés arropando a su plantilla. "Me duele lo que se dice porque son jugadores que lo dan todo en el campo y lo hacen todos además. Nuestra afición lo ha visto y es justa. Perdimos y no estamos contentos con el partido por no pasar de ronda, pero ellos han visto que lo hemos dado todo. Hicimos 21 partidos sin perder y hay que volver a lo que queremos dando el cien por cien y estando positivos. Lo de fuera no ayuda".

Recordó Zidane el mensaje que daba mientras duraba la racha sin perder, para darle ahora un trasfondo positivo. "En todas las ruedas de prensa decía que con la racha no hemos ganado nada, ahora por perder un partido no va a cambiar nada. Tenemos que pelear, yo el primero, hasta el final de temporada. Estoy fuerte y los jugadores también para seguir adelante".

Recordando el partido ante la Real Sociedad, dedicó elogios al rival y defendió la entrega de los futbolistas del Real Madrid. "Son los primeros que luchan y lo dan todo en el campo y eso nunca se me va a olvidar. Estuve en un vestuario y se a lo que se enfrentan".

"No es fácil jugar cada tres días y demostrar un gran nivel, ellos lo hacen casi siempre bien y hay que aceptar que el otro día jugamos contra un equipo que corrió muchísimo, el que más con 122 kilómetros, y hay que aceptar que vamos a tener este tipo de partidos. La Real jugó muy bien, marcó goles y mis jugadores lo dan todo. Por eso los defiendo a muerte", añadió.

Defendió el técnico madridista su apuesta por las rotaciones, que mantendrá pese a la crítica por introducir siete cambios de inicio en la alineación de Copa del Rey.

"Ha sido muy criticado mi once pero no va a cambiar, no voy a decir que muero con mis ideas porque puedo equivocarme pero tengo confianza en mis jugadores, en el equipo que pongo y hemos jugado ante un equipo que lo hizo muy bien, hay que aceptarlo. Soy el responsable de mis decisiones y lo seré siempre hasta el último día de mi carrera como entrenador", sentenció.

