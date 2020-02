Miembros de la Gestora de Osasuna afirman que no se fiaban de Vizcay y le pidieron que "arreglara" el descuadre

Actualizada 03/02/2020 a las 12:42

El presidente de la Junta Gestora que dirigió Osasuna entre junio y diciembre de 2014, Javier Zabaleta, y uno de los miembros que la integraron, Luis Ibero, han coincidido este lunes en señalar en el juicio por el caso Osasuna que no se fiaban del entonces gerente del club, Ángel Vizcay, y que le pidieron que "arreglara" el descuadre de dinero sin justificar que existía en Osasuna.

Así, el presidente de la Gestora, Javier Zabaleta, ha afirmado que "toda la situación de Osasuna nos parecía extraña, pero tan extraño como impotentes de poder actuar porque carecíamos de información que nos pudiera decir cosas diferentes".

Zabaleta ha asegurado que la falta de dinero "me puede parecer más anormal que otra cosa". "Me pareció extraño el hecho de que no se hayan regularizado las cosas a lo largo del año, no es la forma en la que tiene que funcionar un club, pero es lo que nos encontramos y le dijimos a Vizcay que se arreglara", ha asegurado.

En este sentido, sobre los 1,4 millones de euros que estaban sin justificar y a los que se dio soporte con facturas a la sociedad Flefield, con sede en Madeira, ha afirmado que entonces no supo cómo quedó resuelto. "En aquel momento no supe cómo se arregló. Vizcay nos dijo que era lo que exigía el auditor para dar el visto bueno a las cuentas de Osasuna", ha indicado Zabaleta.

Durante su declaración, ha añadido que cuando la gestora se hizo cargo del club, Osasuna "no tenía ni para pagar la luz, no había nada de dinero, habían cortado la luz, y la Fundación Osasuna tuvo que habilitar una cantidad para pagar la luz y que pudiéramos tenerla".

No obstante, ha señalado que "el problema fundamental era de viabilidad", ya que "si el club no podía pagar las deudas que tenía con jugadores, entrenadores y otro tipo de personas, y si no lo hacía para el 31 de julio, Osasuna bajaría a Segunda B". "Un club en segunda B que reduce los ingresos pasaría a tener que presentar un concurso de acreedores de disolución y liquidación porque no había viabilidad ni capacidad para hacer frente a esos pagos", ha indicado.

Sobre la faltaba de dinero sin justificar en el club, ha señalado que "cuando yo era socio compromisario ya salían cosas de que se hacían cosas extrañas". "Informaciones sobre cosas de ese estilo había habido, había rumorología respecto de la situación de Osasuna, lo que no podía tener en ese momento era una información cierta en esa situación", ha señalad.

Al hacerse la auditoría en verano de 2014, según Zabaleta el auditor comunicó que "falta soporte documental" para justificar salidas de dinero. Sin embargo, Zabaleta ha dicho que no pidió explicaciones al entonces gerente Ángel Vizcay. "Mi responsabilidad era coordinar a los miembros de la gestora y me encargaba fundamentalmente del tema deportivo y de conseguir que el club pudiera pagar al 31 de julio las deudas que tenía", ha indicado.

En una reunión celebrada en agosto con el auditor, a la que asistieron la Junta Gestora, así como el director financiero, Ángel Ardanaz, el contable Tomás López y Ángel Vizcay.

En ese encuentro, el auditor comentó el descuadre de 1,4 millones de euros, momento en el que la Gestora le pidió al auditor que saliera de la reunión para abordar el tema entre el resto.

Según el relato de Zabaleta, Vizcay señaló que quería hablar con la Junta sobre un tema y el entonces miembro de la Gestora Luis Ibero le advirtió de que "si iba a comentar algún tema que fuera delito iríamos directamente al juzgado", por lo que Vizcay no llegó a hablar.

Zabaleta ha dicho que no tenía confianza en Vizcay, entre otras cosas, porque "no quería pagar impuestos, él prefería que se pagara en mano, y nosotros dijimos que era un aspecto crucial y que no íbamos a aceptar eso, que Osasuna tenía que cumplir en el pago de impuestos como cualquiera", ha indicado.

Además, ha apuntado que otro hecho que le generó desconfianza fue que conocieron que supuestamente Vizcay estaba gestionando el traspaso de un jugador de Osasuna, Andrés Fernández, al Getafe, mientras la Gestora estaba negociando con el Oporto por más del doble de la cantidad. "Le llamamos a Vizcay y le dijimos que ni se le ocurriera entrar en una operación de ese estilo a nuestras espaldas", ha afirmado.

Por otro lado, Zabaleta ha afirmado que se reunió en dos ocasiones con Javier Tebas, presidente de la Liga, al poco de la llegada de la Junta Gestora. "Nos vino a plantear cómo teníamos que actuar. Tebas planteaba dudas sobre las cuentas de Osasuna, que había partidas no justificadas suficientemente. Era la misma duda que podíamos tener nosotros, pero teníamos incapacidad de conocer cómo se había gastado aquello", ha indicado.

Por su parte, Luis Ibero, quien también fue miembro de la Gestora, ha ratificado que participó en la reunión con el auditor. "Yo le digo a Vizcay que 'cualquier cosa que digas, si es ilegal, irá al juzgado, por lo tanto no nos interesa lo que digas'", ha dicho, por lo que Vizcay no llegó a hablar. Cuando el auditor volvió a la reunión, Luis Ibero trasladó a Vizcay que entregase toda la documentación preexistente en el club.

Ibero ha asegurado que no se fiaba "ni del gerente ni del auditor". "Encontramos un club en quiebra que ha pasado todos los informes de auditoría favorablemente", ha señalado, para justificar su desconfianza en el auditor.

En la misma línea, Juan Ángel Larrea ha afirmado que en aquella reunión con el auditor "Luis Ibero le comentó a Vizcay que si ponía algo sobre la mesa que fuera ilegal íbamos a ir directamente al juzgado".

