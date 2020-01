Actualizada 29/01/2020 a las 23:07

Osasuna cayó eliminado de la Copa del Rey tras caer por 3-1 frente a un Real Sociedad inspirada -en especial su gran estrella, Martin Odegaard, y el delantero Alex Isak, autor de dos goles-. El conjunto navarro llegaba a San Sebastián sin el Chimy Ávila, pero con la ilusión de dar guerra, aunque a la postre tuvo que rendirse ante la calidad de su rival.



Los locales fueron sacudiéndose el incómodo planteamiento de Osasuna, aunque les costaba mucho pisar área y, más todavía, llevar peligro a Juan Pérez, que no sufrió hasta un disparo rozando el larguero de Odegaard en el primer cuarto de hora.



El noruego se entonó a medida que pasaba el encuentro y otro centro suyo desde la banda derecha del ataque realista estuvo a punto de encontrar el gol en un remate del joven Barrenetxea salvado por la defensa rojilla en el último metro.



Más claras fueron las ocasiones que tuvo Alex Isak a la media hora de juego, nuevamente con Odegaard como ejecutor del último pase en dos ocasiones, en las que dejó al sueco solo con Juan Pérez pero erró en la definición, mientras que Osasuna sufría ante tanta presión.



No perdonaría el delantero realista a la tercera, otra vez con Odegaard como asistente, al filtrarle un nuevo balón al área para que Isak resolviera con un remate preciso y cruzado con el que evitó a Juan Pérez.



Duró muy poco la alegría en la casa blanquiazul, ya que, tras un balón perdido en el medio campo por los guipuzcoanos, se gestó un fugaz contraataque osasunista rematado a gol por Cardona después de esquivar la salida de Remiro de forma milimétrica.



La Real no quería la prórroga, intentó poner cerco en la segunda mitad al área navarra y Osasuna sufrió nuevamente en las acometidas locales lideradas por Oyarzabal e Isak en el segundo tiempo, aunque fue el osasunista Moncayola quien tuvo la más clara, en un error de pase de Remiro que estuvo cerca de costarle el partido a los donostiarras.



Odegaard acudió al rescate en el minuto 60 con un lanzamiento de libre directo magistral con el que alojó el balón junto al palo izquierdo de Juan Pérez, imposible para el guardameta aragonés.



El noruego redondeó su gran noche participando en el saque de esquina que remataría Isak para hacer el tercer gol entre la poblada defensa pamplonesa, ante el delirio de una afición que ya espera rival en cuartos.

Ficha técnica:

3.- Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Aihen Muñoz (Monreal, min. 60); Guevara, Odegaard, Merino; Barrenetxea (Portu, min. 69), Isak, Oyarzabal (Aritz, min. 78).

1.- Osasuna: Juan Pérez; Estupiñán, Unai García, Aridane, Roncaglia, Nacho Vidal; Iñigo Pérez (Kike Barja, min. 73), Darko, Moncayol; Rubén García (Rober Ibañez, min. 73), Cardona (Adrián, min. 73),

Goles: 1-0, min. 33: Isak. 1-1, min. 35: Cardona. 2-1, min. 60: Odegaard. 3-1, min. 68: Isak.

Árbitro: Munuera Montero (Andalucía). Amonestó a Guevara, Rubén García, Aridane y Nacho Vidal.

Incidencias: 31.236 espectadores en el Reale Arena, de ellos cerca de un millar de seguidores de Osasuna. Llovió de forma copiosa en la segunda parte.

