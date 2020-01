El presidente de Lacturale reconoce que prestó 200.000 euros a Osasuna en 2014

Actualizada 29/01/2020 a las 14:25

El presidente de Lacturale, Juanma Garro, ha manifestado que la entidad, patrocinadora del club, prestó 220.000 euros en 2014 a Osasuna porque el exdirector de la Fundación Osasuna Diego Maquirriain y el entonces gerente Ángel Vizcay le dijeron que el club estaba "con dificultades" para el pago a "varios gremios".

Garro, que ha comparecido este miércoles 29 de enero como testigo en el juicio por el caso Osasuna, ha comentado que mantenía una "buena" relación con Maquirriain y una relación "cordial, normal" con los miembros de la Junta Directiva del club.

Ha explicado que en mayo de 2014 el expresidente de la Fundación Osasuna le dijo que el club "estaba como estaba", que "necesitaba dinero" y que "estaba con dificultades de pago a jardineros, luz... a varios gremios". "Me dijo que necesitaban dinero y no me pidió ninguna cantidad", ha contado, para señalar que como se quería hacer "valer un poco" le dijo a Maquirrian que fuera con algún miembro de la directiva de Osasuna para pedirle el dinero.

Fue entonces cuando mantuvo una reunión en la granja con Maquirrian y con el exgerente Ángel Vizcay quienes, según ha dicho, "me contaron un poco las dificultades que había".

"Hablaron de las dificultades económicas, sobre todo, me preocupó cuando dijeron que cualquier día les cortaban la luz", ha expuesto el presidente de Lacturale, quien ha negado que en algún momento se hablara de que ese dinero era para primar o amañar partidos.

Según ha expuesto Garro, a la vista de lo que le transmitieron pensó que "si podemos ayudar vamos a ayudarles" y ha contado que la condición que puso para el préstamo era que "nos tenían que devolver el dinero rápido" porque "utilizamos la nómina de los ganadores para adelantar" esos 220.000 euros.

Ha expuesto, además, que como con el que más confianza tenía era con Maquirrian solicitó que el contrato del préstamo fuera con la Fundación. "Queríamos con la Fundación, con contrato y que se nos devolviese rápido", ha relatado Garro.

Sobre la devolución del dinero, ha manifestado que "cumplieron perfectamente", si bien ha dicho que cuando primeramente le devolvieron sólo 60.000 euros a los cinco o seis días se "preocupó".

Por otro lado, el presidente de Lacturale ha declarado que Maquirrian le contó, cuando le pidió el préstamo, que le habían llamado del club y que tenían que "buscar dinero" y que también le comentó que él iba a aportar dinero y que le habló de 60.000 euros. Además, ha recordado que el exdirector de la Fundación Osasuna le comentó que iba a llevar dinero a Sevilla y que le llamó desde el hotel.

Asimismo, Juanma Garro ha manifestado que puso en conocimiento de la nueva directiva, la presidida por Luis Sabalza, la existencia de este préstamo para que supieran que Lacturale "había ayudado a Osasuna".

