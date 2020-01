Actualizada 26/01/2020 a las 14:35

Nueva derrota del C.A. Osasuna Femenino en la Liga Reto Iberdrola la sufrida este domingo, 16 de enero, en las instalaciones de Tajonar por 0-2 contra el Athletic Club de Bilbao B. Las rojillas no pudieron lograr la victoria y pierden fuerza en la clasificación con este nuevo tropiezo en una mañana en la que la delantera rojilla, Maider Irisarri, hizo historia.

La atacante navarra se convirtió en la primera futbolista española en regresar a la práctica de este deporte tras ser madre. Irisarri saltó al terreno de juego en el minuto 75 de partido y con el 0-1 ya en el marcador. Saltaba al terreno justo un año después de su último choque con la elástica rojilla.

Maider Irisarri es, a sus 32 años, la primera futbolista española que retoma la práctica del fútbol tras ser madre. El regreso de la atacante no sirvió para evitar la derrota final de las navarras por 0-2 contra las segundas clasificadas de la competición. Irisarri, pese al resultado, se mostró contenta por su vuelta: "Estoy muy contenta, y me he sentido muy bien", ha dicho.

