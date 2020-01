Caso Osasuna

21/01/2020 a las 17:22

Es una de las preguntas claves del caso. ¿Por qué Ángel Vizcay dio el paso de confesar ante la Liga de Fútbol Profesional? Es la cuestión con el que el Ministerio Fiscal ha finalizado sus preguntas a Vizcay. Por un lado ha apuntado que la Liga “tenía pistas sobre el tema y comentarios de otros presidentes”, en relación a los último partidos de la temporada 2013-14 que están bajo sospecha.



Además, también ha citado que “se estaba haciendo una auditoría” encargada por la Liga y cuyo resultado podría hacer peligrar el futuro de Osasuna. “Mi preocupación era que el club no fuese sancionado deportivamente. Por eso cuento todo”, ha expresado.



Javier Tebas y Javier Gómez, de la Liga, le ofrecieron realizar una confesión grabada sobre los hecho, algo que le pareció bien a Vizcay. “No me prometió nada, me dijo que se iba a portar bien con el club. No me coaccionaron, fue libre y voluntario”, ha dicho. “¿No hubo nada?”, ha insistido la Fiscal. “Nada”, ha sentenciado Vizcay.

