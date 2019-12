Actualizada 30/12/2019 a las 17:11

El Club Atlético Osasuna ha presentado este lunes a Toni Lato, primer fichaje invernal del conjunto navarro procedente del PSV, después de completar su primer entrenamiento con su nuevo equipo, declarando que el recibimiento por parte de sus nuevos compañeros ha sido “espectacular”.

En su presentación, el canterano valencianista ha expresado su satisfacción por llegar al club navarro, mostrándose “contento e ilusionado” de llegar a Pamplona, asegurando que está con ganas de “ayudar al equipo cuanto antes”.

Lato, de 22 años, ha sido cedido a coste cero y llega procedente del PSV holandés, equipo al que fue cedido esta temporada por el Valencia, y con el que tan solo ha podido disputar 1 minuto desde que llegara a Eindhoven.

“La verdad que he jugado un minuto, pero he estado preparándome por individual, así que me encuentro bien a pesar de que no haber jugado”, ha expresado Lato durante su presentación, asegurando que “ha sido difícil, pero también aprendes muchas cosas de ello”.

Antonio Latorre Grueso, conocido futbolísticamente como ‘Lato’, es un lateral izquierdo de corte ofensivo que puede actuar tanto en la posición de defensa como en medio campo para proyectar más si cabe su influencia ofensiva. El jugador lucirá en su espalda el dorsal número 15.

“Tanto Braulio como Jagoba Arrasate estuvieron muy encima de mí, me llamo el míster y cuando hablé con él me transmitió mucha confianza”, ha dicho Latorre, añadiendo que se encuentra “muy feliz” de llegar a Osasuna.

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha sido la persona encargada de iniciar una presentación de Lato en la que ha asegurado que Arrasate se lo pidió, y que su fichaje “va a cuadrar perfectamente, ya que le conozco personalmente y además tiene amigos dentro del vestuario”.

Lato ha comentado que su debut en Primera División se produjo en El Sadar el 9 de enero de 2017 en un partido trepidante con resultado final de 3-3, del que el nuevo jugador rojillo recuerda que “la afición estuvo espectacular y eso también atrae mucho al jugador”.

Sobre Pervis Estupiñán, jugador con el que tendrá que lidiar para contar con minutos, Lato ha dicho que viene a pelear “al máximo” por un sitio para “aportar al equipo con el objetivo de lograr la permanencia cuanto antes”.

Antes de recalar en Holanda, Lato disputó con el primer equipo valencianista 64 partidos de liga, con 3 goles y 7 asistencias.

Al lateral le ha llamado la atención de Osasuna el juego vertical que despliega el equipo de Jagoba Arrasate, además de contar con una afición “espectacular” y un “referente” en punta como el ‘Chimy’ Ávila.

Braulio Vázquez ha destacado la polivalencia del jugador a la vez que le ha agradecido a Lato que se decantase por Osasuna cuando el propio jugador tenía ofertas de otros clubes tanto españoles como europeos.

