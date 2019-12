Rubén García sorteará la camiseta del 'joker'

Actualizada 28/12/2019 a las 21:01

Rubén García sorprendió con una noticia el pasado viernes al manifestar que, a partir de ahora, su camiseta de Osasuna con el número 14 iba a llevar el nombre del 'joker'. Adjuntaba la publicación, a través de sus redes sociales, con la elástica en cuestión y un anuncio de LaLiga haciendo oficial el cambio de nombre.

Estoy muy contento de poder anunciar algo que llevo mucho tiempo gestionando. Gracias a @CAOsasuna por conseguir que @LaLiga acepte mi deseo. GRACIAS!!! pic.twitter.com/TQdj3PiD9w — Rubén García (@RubenGarcia14_) December 27, 2019

La información se hizo viral entre la afición rojilla y también a nivel nacional. Las dudas sobre su veracidad aumentaron, ya que se había adelantado al Día de los Inocentes. Sin embargo este sábado el propio jugador se ha encargado de desvelar que había sido una broma.

El centrocampista de Xàtiva ha anunciado que sorteará la camiseta de Osasuna entre sus seguidores. "Vivimos en una sociedad... en la que hay que tormarse la vida con humor. Para los que me llaman payaso y para los que no, sorteo una camiseta entre los que hagáis RT y Like a este tweet #JOKERoLaCamiseta #DíaDeLosInocentes Ganador el día 1 de enero", ha escrito el jugador.

Vivimos en una sociedad... en la que hay que tormarse la vida con humor. Para los que me llaman payaso y para los que no, sorteo una camiseta entre los que hagáis RT y Like a este tweet #JOKERoLaCamiseta #DíaDeLosInocentes

Ganador el día 1 de enero https://t.co/WAlw8ZDnyp — Rubén García (@RubenGarcia14_) December 28, 2019

Clubes como la Real Sociedad también han aprovechado este 28 de diciembre para hacer bromas. El conjunto txuri urdin anunció la cesión de Martin Odegaard al Manchester City.

El Izarra, de Segunda B, informó que iba a contratar figurantes en Merkatondoa de cara a la segunda vuelta.

INFORMACIÓN OFICIAL | El @CD_Izarra contratará a 200 figurantes con el fin de poblar las gradas de Merkatondoa y animar al equipo durante toda esta segunda vuelta para ayudar al equipo a lograr la salvación. pic.twitter.com/o5jzciiGwN — CD Izarra (@CD_Izarra) December 28, 2019

