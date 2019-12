Petón: "No veo saliendo al Chimy de Osasuna en el mercado de invierno"

Actualizada 24/12/2019 a las 14:47

A las puertas de abrirse el mercado invernal, el Chimy Ávila es el mejor colocado en el escaparate tras sus fantásticos números en 2019. Además de ser el cuarto máximo artillero en el año natural, con 17 dianas, su estilo de juego enamora a propios y ajenos. Entrenadores como Julen Lopetegui (Sevilla) y Diego Pablo Simeone (Atlético) han mostrado su gusto por el argentino. Sin embargo tanto el representante del jugador como el propio protagonista han confesado que quieren seguir en Pamplona.

José Antonio Martín 'Petón', vinculado a la agencia de representación Bahía Internacional, fue quien motivó la llegada del Chimy Ávila al Huesca, ya que también es consejero del club aragonés. Tampoco esconde su relación con altos cargos del Atlético de Madrid y su afición por el club colchonero. En la mañana de este martes ha hablado ante los micrófonos de la Cadena Cope sobre el ariete argentino. "No sería titular todos los domingos, todos los minutos, pero sería un jugador importante. Es un soldado de Simeone", ha afirmado. También ha alabado la gestión de Osasuna. "El trabajo de Fran Canal, Braulio Vázquez y Jagoba Arrasate es sensacional y no hay más que motivos de felicitación para el equipo rojillo. Han hecho una suma perfecta".

Por último ha desvelado una de las claves que pueden complicar la salida del Chimy Ávila. "No lo veo saliendo de ningún modo en el mercado de invierno, porque al frente de Osasuna está uno de los tipos más listos del fútbol español que es Fran Canal. Él no va a coger el teléfono a nadie y ya se las arreglará para que nadie le pague la cláusula hasta que Osasuna no tenga los puntos suficientes para seguir en Primera División".

