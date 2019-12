Torneo Interescolar: Tajonar ya vibra con una nueva edición

Actualizada 23/12/2019 a las 18:31

El Torneo Interescolar de Fundación Osasuna ha iniciado su XXXVIII edición este lunes con la disputa de 16 partidos. Tajonar ha vuelto a acoger la ilusión de niños y familias que disfrutarán durante las fiestas de una de las citas ineludibles del calendario deportivo navarro. La competición mixta ha sido la primera en iniciarse, ya que la modalidad femenina no dará comienzo hasta el jueves 26 de diciembre.

Este lunes han conseguido sus primeras victorias Auzalar Ikastola, Regina Pacis, Bernart Etxepare, Atakondoa, Elorri, La Compasión, Hilarión Eslava, Santa Ana y Sagrado Corazón.

La modalidad mixta está formada por una primera fase que se compone de 16 grupos de 4 equipos. Los dos mejores clasificados de cada uno de los grupos accederán a los dieciseisavos de final, que tendrán lugar el lunes 30. Con el 2020 llegarán los octavos, que tendrán lugar el jueves 2 de enero. Los cuartos serán el viernes 3, las semifinales el sábado 4 y la final el lunes 6.

PARTIDOS DEL LUNES

Sanduzelai 0-0 Santo Tomás

Hermanas Uriz Pi 1-1 Esclavas S. Corazón

San Cernin 2-2 Ezkaba

Teresianas 0-0 Larraona Claret​​​​​​​

Liceo Monjardín 2-3 Auzalar Ikastola

Regina Pacis 5-4 El Redín

Bernart Etxepare 4-0 Lizarra Ikastola​​​​​​​

San Fermin Ikastola 2-4 Atakondoa​​​​​​​

Puente La Reina Gares 3-3 Calasanz

Alaitz Ikastola 1-2 Elorri​​​​​​​

Irabia Izaga 0-5 La Compasión

Marqués Real Defensa 2-5 Hilarión Eslava

Vedruna 1-5 Santa Ana

Remontival 1-1 Mendillorri​​​​​​​

Sagrado Corazón 12-0 Iturrama​​​​​​​

San Miguel (Noáin) 2-2 Jaso Ikastola

PARTIDOS DEL MARTES

10:00 h. Paz de Ziganda vs Joakin Lizarraga​​​​​​​

10:00 h. Erreniega vs. Maristas

10:00 h. Hegoalde Ikastola vs. Amaiur Ikastola​​​​​​​

10:00 h. Santa Luisa Marillac vs. Ermitaberri​​​​​​​

11:00 h. Patxi Larrainzar vs. Buztintxuri​​​​​​​

11:00 h. Doña Mayor vs. Virgen Blanca

11:00 h. Santísimo Sacramento vs. Cardenal Ilundáin​​​​​​​

11:00 h. La Milagrosa vs. Ermitagaña​​​​​​​

12:00 h. Máter Dei vs. Catalina de Foix​​​​​​​

12:00 h. Beriáin vs. Mendialdea I

12:00 h. Camino de Santiago vs. La Presentación

12:00 h. Eulza vs. Atargi​​​​​​​

13:00 h. San Pedro vs. Mendialdea II

13:00 h. Jesuitinas vs. Lorenzo Goikoa​​​​​​​

13:00 h. Luis Amigó vs. San Ignacio

13:00 h. Notre Dame vs. San Juan de la Cadena

Selección DN+