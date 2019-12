Actualizada 22/12/2019 a las 18:46

Hay dos jugadas del duelo entre Osasuna y la Real Sociedad que reclaman los jugadores y el técnico rojillo. Por un lado, la posible segunda amarilla a Igor Zubeldia en el minuto 63 y la acción en la que Le Normand arrolla a Fran Mérida dentro del área en el minuto 88. En la primera el jugador de la Real Sociedad no toca a Rubén García pero en Osasuna consideran que si es falta debía ser amarilla. Mientras, en el club hay enfado por la caída en el área de Mérida.

"La expulsión de Roncaglia es clara, está bien expulsado. Muy mal el jugador. La falta a Zubeldia no es, pero si la pita entonces no sé si le tiene que amonestar... Y Fran Mérida toca el balón antes, Le Normand le arrolla. Es clarísimo", ha declarado un molesto Jagoba Arrasate, quien también se ha referido a su expulsión. "Hoy no he protestado, estaba preguntando a ver por qué no le ha sacado la segunda a Zubeldia. Me ha dicho que no hay contacto, entonces le digo para qué ha pitado falta. Le he pedido explicaciones, ni siquiera he protestado", ha relatado.

MÉRIDA: "ES PENALTI CLARÍSIMO"

"Es muy sencillo. Si ves la imagen, es penalti clarísimo. Peino el balón y noto un impacto en la cabeza. En cualquier lado del campo es falta, pues dentro del área también", ha comentado Fran Mérida, protagonista en esa última acción polémica.

Rubén García ha valorado esa misma jugada con el mismo argumento: si es falta, debe ser penalti. "Es una acción que se suele pitar falta fuera del área, pero al ser penalti y penalizar tanto al rival no ha querido pitarla", ha señalado el de Xátiva, protagonista en la posible segunda tarjeta amarilla a Zubeldia ya que la falta cometida se la había hecho al '14'. "Zubeldia no me toca, pero pita falta porque interpreta que corta una contra. Entonces puede ser amarilla o no".

