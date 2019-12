Braulio: "Nos remitimos a la cláusula de los jugadores importantes que tenemos"

Actualizada 12/12/2019 a las 18:53

Osasuna se muestra muy tajante sobre el futuro de sus piezas importantes en la plantilla en la ventana de mercado que se inicia el 1 de enero. No hay ninguna intención de traspasar a ningún jugador y la única vía posible pasa por que los clubes interesados paguen la cláusula de rescisión. "Nos remitimos a la cláusula de los jugadores importantes que tenemos. Lo que no queremos es debilitarnos", ha comentado Braulio Vázquez en la comida navideña con los medios respaldando la idea que ha anticipado el presidente de Sabalza de no acometer traspasos.

"La idea de este presidente y esta Junta Directiva es que no salga ninguno de los jugadores que se consideran necesarios", ha afirmado Luis Sabalza, quien ha bromeado al respecto aludiendo al director deportivo. "Luego ya sé que le vais a preguntar a Braulio a ver si va a salir alguno. Mi respuesta es no", ha sentenciado.

El responsable de la parcela deportiva ha sido claro: no se negociará la venta de futbolistas que están llamando la atención. ¿Podrían entrar dudas con una oferta cercana a la cláusula? "No nos van a hacer dudar. Si estamos a este nivel, hay jugadores que no pasan desapercibidos", ha reconocido.

"Hay momentos para negociar cláusulas de rescisión y enero no es uno de ellos", ha añadido Braulio Vázquez, quien ha continuado con el tono de humor de Sabalza, a quien le ha dicho "corrígeme si me equivoco". El mandatario le ha dado la razón. Osasuna no dejará salir a sus piezas clave en el mercado invernal.

