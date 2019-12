Moncayola tendrá licencia profesional a partir de enero

Actualizada 12/12/2019 a las 17:37

Jon Moncayola cambiará de dorsal este mes de enero, con la apertura del mercado de invierno. El jugador canterano tendrá un número entre los 25 primeros puesto que el club le va a inscribir con licencia profesional y no amateur como hasta ahora. El motivo es evitar un problema que se viene dando en las últimas jornadas.

El mínimo de profesionales en el campo según el reglamento es de siete, circunstancia que se ha dado por unos motivos u otros en los enfrentamientos contra el Espanyol y el Sevilla durante las segundas partes, a expensas de que pudiera haber alguna lesión o expulsión inesperadas.

Tienen ficha no profesional Juan Pérez, Estupiñán, Perea y Moncayola, siendo éste último el jugador que tiene decidido el club para darle la licencia de mayor rango. El motivo por el que no se inscribe a estos futbolistas sub 23 es económico, pero independiente a la ficha económica que cobran. Tramitar esta primera licencia profesional cuesta 50.000 euros.

