El Getafe respalda a Arrasate tras las palabras de Bordalás

Actualizada 04/12/2019 a las 08:55

Fue el 10 de noviembre. Osasuna había empatado en Getafe y Pepe Bordalás estalló en rueda de prensa para atacar con dureza a Jagoba Arrasate. “Si no se ha visto un gran partido es por culpa de que el rival ha venido a empatar a cero. Es tener poca vergüenza atribuirnos a nosotros lo que hacen ellos”, exclamó. “El Getafe y Bordalás son el comodín de todos. Llevo cuatro años así en el Getafe. Sus miserias las esconden detrás del Getafe y quien hace eso es un caradura. No lo voy a permitir. Respeto a todos los entrenadores, pero Bordalás es el comodín de algunos”, añadió.

En las últimas horas se ha conocido que todo pudo deberse a un malentendido. Al menos es lo que se deduce por las palabras que pronunció este lunes el presidente del Getafe, Ángel Torres, tras recoger una mención especial en la gala de la Federación de Madrid.

El dirigente insinuó que sacando una frase de contexto alguien pudo calentar a su entrenador, que debe calmarse para que no se vuelva a repetir la escena. Torres defendió a Arrasate, al que considera “un buen tío”, y le dio toda la razón en su versión, cuando un día antes del partido en rueda de prensa no había etiquetado el fútbol de Bordalás, sino todo lo contrario. Lo había ensalzado.

En una charla con los medios presentes salió el tema de las etiquetas y un periodista le dijo que no solo era cosa de los medios. “Tampoco (Jagoba Arrasate) lo dijo así”, aclaró Ángel Torres. “Yo le escuché y hay que ser justos. Primero porque le conozco y sé que es buen tío. Y segundo porque habló bien tanto de Pepe como del Getafe. Lo que pasa es que alguien debió de calentar a alguien”, aseguró el presidente azulón, zanjando de esta forma cualquier polémica. “Aquello es agua pasada. Hay que olvidar. Cuando termina un partido estás a 200 revoluciones, sobre todo porque queremos ganar los partidos. Creo que hay que calmarse más e ir a lo nuestro”.

Ángel Torres había hablado antes del juego del Getafe y los estereotipos que le rodean. “En el fútbol hay rachas y hay que acostumbrarse a las etiquetas del Cholo y Bordalás. El Getafe está demostrando que esto no es casualidad. No solo es un año el que lleva bueno. Somos el quinto equipo que más goles lleva a favor y el quinto que menos lleva en contra. Eso no es casualidad. El año pasado nuestro portero quedó el segundo menos goleado después del portero del Atlético. Esos datos no son de mal juego, lo que pasa es que la prensa cargáis injustamente, le ponéis una etiqueta. Entiendo que es vuestro papel, seguid así”, apuntó Torres.

JAGOBA LO PASÓ MAL

El disgusto ya se le ha pasado a Jagoba Arrasate, pero las horas posteriores a las declaraciones de Bordalás costaron digerirlas. Arrasate había defendido a su colega del banquillo y al juego que practica, rompiendo el tópico que le califica de un fútbol nada vistoso que hace de los partidos trabados, feos y duros. “Tras escuchar lo que dijo Bordalás me quedé muy disgustado”, dijo Arrasate a los días.

El técnico vizcaíno siguió considerando a Bordalás un grandísimo entrenador y afirmó que no sabía lo que le pasó al azulón, pero que estaba afectado porque sabía perfectamente lo que él había dicho. “No le he dado muchas vueltas. Dentro del disgusto, tengo la conciencia muy tranquila”.

El respaldo de Osasuna a su entrenador fue unánime. “Estoy muy contento con la respuesta que ha tenido el club con todo esto”, dijo Jagoba. “El rojillo es rojillo. Lo he visto estos días. Atacan a su entrenador y salen todos a defenderlo. Es un orgullo”.



Te puede interesar

Selección DN+