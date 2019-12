Osasuna Femenino golea al Friol y recupera el liderato (1-6)

Actualizada 01/12/2019 a las 18:04

Osasuna Femenino se ha impuesto con claridad (1-6) al Peluquería Mixta Friol en un encuentro que ha logrado encarrilar en la primera parte tras un inicio espectacular. El conjunto rojillo se ha mostrado muy efectivo en ataque y apenas superado el minuto 20 del encuentro ya ganaba por 0-5. El conjunto de Mikel Bakaikoa recupera así las buenas sensaciones que venía mostrando hasta la pasada semana.

Las rojillas han salido como un auténtico vendaval en los primeros minutos de partido. Lorena Herrera ha tenido en sus botas la oportunidad de abrir el marcador después de plantarse sola ante la meta defendida por Aroa, pero no ha acertado en la definición. Sin embargo, Celia Ochoa sí mandaría minutos después el balón al fondo de la red, tras rematar un centro de Josune Urdániz. El gol de Ochoa era el primero de los cinco que iban a llegar en apenas veinte minutos.

Dos minutos más tarde, Miriam Rivas hacía el segundo con un gran disparo que hacía imposible la estirada de Aroa. La propia Rivas aprovecharía siete minutos después el rechace de un disparo de Sara Carrillo que repelió el poste para empujar el balón a la red y hacer el tercero de Osasuna. El equipo rojillo, a pesar de su ventaja en el marcador, no se relajó y Lorena Herrera marcaba en el minuto 20 el cuarto tanto aprovechando un robo en la frontal del área. Prácticamente en la siguiente jugada, Celia hacía el quinto gol que dejaba sentenciado el encuentro. Al descanso, el marcador reflejaba un 0-5 tras una primera mitad brillante del conjunto que dirige Mikel Bakaikoa.

En la segunda mitad, y con el partido casi decidido, ambos equipos bajaron el ritmo del encuentro. Mikel Bakaikoa aprovechó para dar minutos a las jugadoras menos habituales. Osasuna tuvo una clara oportunidad para haber aumentado su renta, cuando el colegiado indicó penalti a favor del equipo rojillo. Sin embargo, Tellería no acertó desde los once metros y su disparo se marchó rozando el poste. Acto seguido, el Friol lograría recortar distancias con un gol de Pardo en uno de sus acercamientos a la meta defendida por Sampalo, pero Osasuna no dio lugar a una reacción local y Aizkorbe sentenció el definitivo 1-6.

Peluquería Mixta Friol: Aroa Naya, María Flores, Natalia Loa, Fanny (Cecilia, m. 69), Natalia Sánchez, Lucia Pardo (Higueras, m. 78), María Corral, Jone Bilbao, Andrea Mirón, Mini y Goretti.

A. Osasuna Femenino:Sampalo, Oihane Gil, Garazi, Josune Urdániz (Marian, m. 63), Mai Garde (Tellería, m. 60), Miriam Rivas, Sara Carrillo, Lorena Herrera, Celia, Vanessa (Paula Capilla, m. 68) y Leyre Fernández (Aizkorbe, m. 54).

Árbitro: Amonestó a Loa, Pardo y Mirón por parte del equipo local.

Goles: 0-1 (m. 9): Celia. 0-2 (m. 11): Miriam Rivas. 0-3 (m. 18): Miriam Rivas. 0-4 (m. 20): Lorena. 0-5 (m. 22): Celia. 1-5 (m. 65): Pardo. 1-6 (m. 77): Aizkorbe.

