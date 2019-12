La semana fantástica de Juan Pérez y Moncayola

Actualizada 01/12/2019 a las 19:09

La semana fantástica de Juan Pérez y Jon Moncayola terminó de la mejor forma posible en el RCDE Stadium. Ambos habían ampliado su contrato con Osasuna hace unos días y lo celebraron por todo lo alto con una victoria de tremenda importancia ante el Espanyol (2-4). El guardameta será rojillo hasta 2022 y, el centrocampista, hasta 2024. Los dos fueron protagonistas en la segunda victoria de la temporada lejos de El Sadar.

Minutos antes del inicio del partido, Sergio Herrera abandonaba el calentamiento al resentirse de sus molestias musculares. Era el turno de Juan Pérez. El momento que espera cualquier futbolista para debutar en Primera División. Con profesionalidad y trabajo diario en la sombra de Rubén Martínez y Sergio Herrera, el joven meta oscense defendería el marco de Osasuna ante el Espanyol. Alternó momentos de seguridad con nerviosismo, pero su actuación más destacada se produjo a la hora de partido. Calleri cabeceó a bocajarro y el arquero realizó una estratosférica parada para evitar el empate a dos. "Juan acaba de decir que también puede estar en Primera", le elogió Santi Cañizares, exmeta internacional y comentarista del encuentro. Con inferioridad numérica, el guardameta supo dormir el partido en las acciones que lo requerían como si de un veterano se tratara.

Su compañero Jon Moncayola tuvo también una participación relevante. Salió en el minuto 60 por el lesionado Nacho Vidal y tuvo que recolocarse en el lateral derecho. A pesar de su extraña demarcación no desentonó. Su primera acción fue una veloz carrera por su perfil que sorprendió a propios y extraños. Tras un autopase, se plantó en el área rival pero su pase atrás no encontró rematador. No contento con ello, fue el más hábil para aprovechar un error defensivo de la zaga local y definir, después de pisar el balón, ante el marco del gigantón Diego López. Sacó los colores del Espanyol con una galopada bestial y lo celebró como se lo merecía. Era el 1-3 y, su tanto, daba oxígeno a Osasuna.

Juan Pérez y Jon Moncayola abandonaron el RCDE Stadium con la mejor de sus sonrisas tras una tarde para el recuerdo. El recuerdo que también dejará la victoria rojilla ante el conjunto perico, al que deja ya a 13 puntos en la clasificación.

