Osasuna se asegura el futuro de uno de los canteranos con más proyección

Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el canterano Christian Mutilva para asegurarse su vinculación hasta el 30 de junio de 2021, aunque la entidad rojilla se reservará la opción unilateral de una prórroga hasta el 2023. El pasado 23 de octubre cumplió 16 años, edad por la cual ya puede firmar un contrato profesional con una cláusula de rescisión. Será en estos momentos de 1,5 millones, subirá a 3 si llega a Osasuna Promesas y a 8 si el club decide retribuirle el salario mínimo profesional. El club ha estado rápido porque hasta ahora existía la opción legal de que se marchara libre, ya que cuenta con interés de otros clubes importantes. El jugador y su entorno siempre han sido partidarios de continuar con su progresión en Tajonar.

Christian Mutilva Razquin, nacido en 2003 en Pamplona, es un centrocampista que está disputando su segunda temporada como rojillo. Pese a que es juvenil de primer año, integra la plantilla del División de Honor, cuando lo natural en los jugadores de su edad es que formen parte de la del Liga Nacional. Se inició en el balompié jugando a fútbol sala en el Anaitasuna y se incorporó al Pamplona, convenido del Athletic, desde el periodo de fútbol 8.

Hace dos veranos llegó al club de referencia de su tierra, Osasuna, donde ha continuado con su progresión, pese a contar con el interés del Athletic, Real Madrid y Villarreal. “Es un honor y un orgullo poder continuar en este club. Desde que llegué he recibido un gran cariño y eso me hace sentir muy satisfecho. Voy a seguir aprendiendo y trabajando para intentar aprovechar esta oportunidad que se me ha brindado. Llegas a Osasuna y tienes la ilusión de poder jugar en el primer equipo. Vas superando etapas y te hace sentir orgulloso. Eso también es gracias a los compañeros, obviamente, que hacen que todo sea mucho más fácil”, confesó Mutilva a los medios oficiales del club tras rubricar su renovación.

El centrocampista pamplonés también ofreció su punto de vista sobre lo importante que es para los canteranos la filosofía de Osasuna. “Ver jugadores de la cantera en el primer equipo, jugadores que no hace tanto estaban en categorías inferiores, habla también de cómo es este club. Son un espejo en el que mirarse y creo que todos tenemos la ilusión de seguir trabajando por esta camiseta”, explicó.

