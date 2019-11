Jagoba Arrasate: "Ni yo ni el equipo hemos tocado techo"

Actualizada 19/11/2019 a las 18:38

Jagoba Arrasate se ha mostrado "ilusionado, encantado y agradecido" en la presentación de su renovación hasta el 30 de junio de 2022. El técnico, que ha comparecido junto a Luis Sabalza y Braulio Vázquez, ha ensalzado la "complicidad" que se ha generado en la temporada y media que lleva en Osasuna.

AGRADECIMIENTOS

"Gracias al presidente, a la Junta Directiva y al director deportivo. Es un momento especial, estoy en el sitio que quiero estar, quiero dar las gracias a mi cuerpo técnico y a los jugadores. Estamos aquí porque lo han hecho bien. También a la afición, siempre nos hemos sentido arropados y así es mucho especial. Estoy ilusionado de seguir creciendo en este gran club. Hay hitos importantes que vienen como el centenario, la reforma del estadio sin olvidar el presente como el partido del domingo. Me siento agradecido y encantado".

NEGOCIACIONES

"Si las dos partes quieren lo mismo es cuestión de tiempo. Son dos años porque supone agotar el mandato, el año que viene estaríamos en las mismas. Estoy donde quiero estar y hay muchas cosas que hacer. Me niego a pensar que este equipo ha tocado techo".

DOS AÑOS DE CONTRATO

"Una cosa es firmar un contrato y luego otra es cumplirlo, también puede ser más tiempo. Esta renovación demuestra la complicidad, tiene más valor que una firma. Nos hace trabajar cada día con más energía.

EL RIESGO DE UN CONTRATO LARGO

"Eso no nos va a desviar. Siempre hay que mantener el estado de alerta continua. El club cree en nosotros y queremos seguir en él".

LA EVOLUCIÓN DE OSASUNA

"Yo y el equipo hemos evolucionado. Vinimos con la idea de implantar un estilo diferente, creo que lo hemos conseguido. Logramos el ascenso y seguimos siendo competitivos. Esto es como un reciclaje, ni yo ni el equipo hemos tocado techo. Vamos sobre el horario previsto pero tenemos margen".

APOYO DE LA AFICIÓN

"Se me pone la piel de gallina cuando cantan mi nombre o con tantas muestras de cariño. Antes me daban la enhorabuena y ahora las gracias. Me siento muy querido"

¿Preparado si llega un mal momento? "Estoy preparado para cuando lleguen mal dadas. Sabremos que llegarán, no puedes pensar que eres Dios ni luego hundirte. No nos paramos en pensar que lo estás haciendo muy bien, siempre le damos la vuelta".

BRAULIO: "TODO FLUYE EN EL DÍA"

El director deportivo Braulio Vázquez espera que dure "muchísimo" el dulce momento que vive Osasuna de la mano de Jagoba Arrasate. "Jagoba es la punta del iceberg de mucha gente que está por detrás. Esto es como un puzzle y todo fluye en el día a día en Tajonar. Es un técnico ideal para Osasuna. Agradezco a la Junta su confianza no solo ahora sino también en la toma de decisiones más difíciles. Jagoba ha demostrado que tiene un nivel deportivo y humano alto. No hay reproches. Estoy encantado de que siga dos año más":

SABALZA: "ES UNO DE LOS DÍAS MÁS FELICES DESDE QUE SOY PRESIDENTE"

El presidente de Osasuna Luis Sabalza ha asegurado que vine "uno de los días más felices" de su mandato tras "haber vivido situaciones complicadas y sinsabores". "Pocas decisiones provocan tanto consenso como esta. Mi preocupación ha sido recuperar las señas de identidad de Osasuna. Que lo aficionados se sintieran orgullosos. Tenemos un estilo de juego reconocido y reconocible por todos. Nos ilusiona volver a Primera por la forma en que lo hemos conseguido. No hay nada mejor que ver feliz a la gente", ha dicho Sabalza, quien se ha dirigido directamente al entrenador para darle las gracias. "No imagino una forma mejor que celebrar este centenario que prologando la magia que hemos vivido. Gracias por haber devuelto al Osasuna de nuestros sueños", ha expresado.

Te puede interesar

Te puede interesar

Selección DN+