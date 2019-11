Los números de la semana fantástica de Osasuna

Actualizada 04/11/2019 a las 20:29

Osasuna completó ante el Alavés su semana fantástica con siete puntos de nueve posibles que le permiten auparse hasta la novena posición con 18 puntos. El arranque liguero es tan bueno que los puestos europeos se encuentran a dos puntos y el descenso a nueve. Siete días en los que la escuadra navarra ha dejado unos números para el recuerdo.

1. Osasuna, sin dos penaltis a favor desde la temporada 1989/1990.

Osasuna fue objeto ante el Alavés de dos penaltis a favor, algo que no ocurría desde la temporada 1989/1990. Era la jornada 29 y el Valencia visitaba El Sadar el 10 de marzo de 1990. La jugada de ambas penas máximas, cuanto menos curiosa, se produjo en el minuto 40. El rojillo Iñaki Ibáñez fue derribado dentro del área por el visitante Bassio. Martínez Domínguez fue el encargado del lanzamiento desde los once metros que rechazó el guardameta Ochotorena. En esa misma acción, Ziganda se hizo con el rechace y sufrió una falta de Nando. Nuevo penalti que esta vez se encargó de transformar Ziganda.

El domingo frente al cuadro vasco, también se produjeron dos penaltis. Tras la consulta con el VAR, y la posterior revisión en el monitor del campo, el árbitro Munuera Montero decretó la primera pena máxima por mano de Rubén Duarte. Roberto Torres no falló desde los once metros para hacer su tercer gol de la temporada. Ya en la segunda mitad, Rubén García puso un centro que fue bloqueado por el brazo izquierdo de Manu García. Esta vez fue Juan Villar quien perforó el marco de Pacheco.

Pedro Martín, periodista de la Cadena Cope, recuerda también otros encuentros anteriores con dos penaltis a favor del combinado navarro. Osasuna-Valladolid (1983), Osasuna-Betis (1962) y Osasuna-Celta (1958).

2. Tercera mejor puntuación de la historia en la J12

Dieciocho puntos en doce jornadas supone tener media salvación en el bolsillo. De hecho, en la última temporada de Osasuna en Primera, el cuadro navarro llegó a esta puntuación el 22 de abril (jornada 33) tras empatar a dos frente al Sporting de Gijón. El equipo de Jagoba Arrasate lleva cinco meses de adelanto.

Los dieciocho puntos en la decimosegunda jornada significan también la tercera mejor puntuación de la historia a estar alturas. Osasuna, con Javier Aguirre en el banquillo, era colíder tras empatar a cero en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. El Barcelona de Rijkaard y los rojillos encabezaban la clasificación con 25 puntos. Aquella temporada el conjunto navarro terminó cuarto y se clasificó para la previa de la Liga de Campeones.

La anterior mejor marca data de la campaña 2003/2004, también con el técnico mexicano que acaba de convertirse en entrenador del Leganés. En la jornada 12, Osasuna era sexto con 19 puntos, que los consiguió tras empatar a cero en La Rosaleda de Málaga. A final de temporada, los rojillos terminaron decimoterceros con 48 puntos, a siete de la salvación.

3. Récord de 31 partidos invicto en El Sadar

Derrotar al Alavés supuso también encadenar 31 partidos consecutivos invicto en El Sadar y superar así una marca que seguía vigente desde hacía 61 años. La marca se ha conseguido gracias a cuatro encuentros del curso 2017/2018, 21 de la pasada temporada en Segunda y las seis jornadas de la actual campaña que Osasuna ha jugado de local.

Aquel equipo que jugaba en el campo de San Juan encadenó la racha entre 1956 y 1958. Se quedó en 30 y el verdugo fue el Athletic de Bilbao que venció 1-8 en Pamplona. Precisamente el conjunto vasco será el próximo en visitar El Sadar el domingo 24 de noviembre, a partir de las 14 horas. Jagoba Arrasate y sus hombres serán recordados por escribir páginas doradas en los casi 100 años de historia de la entidad navarra. "En este récord aparecerán jugadores y entrenadores, pero también debe aparecer la afición", comentó el de Berriatua tras vencer 4-2 al Alavés.

4. La semana de los 9 goles y los 59 remates

Tras la derrota en Granada, Osasuna afrontaba una semana exigente con tres partidos en apenas siete días. Era importante saber el estado de la plantilla tras el complicado revés de Los Cármenes. Un equipo Champions como el Valencia y un rival directo como el Alavés visitaron El Sadar, mientras que la salida fue a Mallorca, un recién ascendido que busca también la permanencia. Las sensaciones y la cosecha de puntos no pudo ser mejor.

Ante el conjunto ché, los rojillos cuajaron uno de sus mejores partidos en la historia reciente. La victoria por 3-1 dejó unos números para el recuerdo. En total fueron 29 remates para batir de esta forma la marca de disparos desde que hay registros (2003/2004). De los 29 lanzamientos se lograron tres goles, once fueron a puerta, cinco rechazados y diez lejos del marco de Jaume Domenech. Un auténtico bombardeo. Destaca que el Valencia apenas disparó en tres ocasiones y una de ellas fue gol.

Cuatro días más tarde, Osasuna pisó el césped de Son Moix donde empató a dos en un encuentro extraño con dos penaltis en contra. En la isla realizó doce remates, seis de ellos a puerta. Marc Cardona y Rubén García fueron los goleadores.

Ante el Alavés el caudal ofensivo superó al de Mallorca con 18 remates, once de ellos a puerta. Nacho Vidal e Iñigo Pérez se estrellaron además con la madera. Los tantos corrieron a cargo de Rubén García, Chimy Ávila, Roberto Torres y Juan Villar. En resumen, los tres partidos dejaron unos datos escandalosos de 59 remates, 27 de ellos a puerta, nueve goles y dos postes.

5. Participación de 21 jugadores, todos los disponibles

La semana con tres partidos también suponía un quebradero de cabeza para Jagoba Arrasate. Su once tipo tenía que sufrir modificaciones para que el aspecto físico no fuera una losa, pero a la vez el equipo no tenía que perder su estilo ni competitividad. La gestión de vestuario fue de notable.

En la victoria frente al Valencia participaron trece jugadores, con la novedad de Iñigo Pérez en su vuelta a la competición oficial. Arrasate refrescó el equipo en Mallorca con la entrada de cinco recambios: Roncaglia, David García, Moncayola, Cardona y Brandon. En su apuesta por dar descanso a ciertos jugadores, el de Berriatua dejó en Pamplona a Oier Sanjurjo y Nacho Vidal. Tres días después, volvieron a la titularidad frente al Alavés. Juan Villar fue el último en sumarse a la causa y su titularidad significó que Arrasate diera minutos a 21 futbolistas diferentes en siete días.

6. Dos derrotas en 12 partidos para igualar una marca de hace 29 años

En la temporada 1990/1991, Osasuna llegó a la jornada 12 con apenas dos derrotas en su casillero. El equipo entrenado por Pedro Mari Zabalza cayó ante el Athletic por 2-0 y el Castellón por 1-0 en la primera parte del campeonato. Sumaba 15 puntos a estas alturas gracias a cinco victorias y otros tantos empates.

El Osasuna de Jagoba Arrasate ha igualado la marca y tan solo Real Madrid (2-0) y Granada (1-0) se hicieron con los tres puntos ante los navarros. El equipo suma ya 18 unidades, gracias a cuatro victorias y seis empates.

7. Cuatro goles a favor siete años después

Osasuna se deshizo del Alavés al vencer por 4-2. La última vez que los rojillos anotaron cuatro dianas en Primera División fue en la temporada 2012/2013. En un plácido encuentro disputado el 30 de septiembre de 2012, el equipo dirigido por José Luis Mendilibar goleó 4-0 al Levante. Los tantos corrieron a cargo de Armenteros, Lamah, Timor y Nino, todos ellos en la segunda mitad. En este encuentro el centrocampista valenciano que milita ahora en el Getafe mandó callar a la grada tras anotar desde los once metros.

El equipo de Arrasate igualó este registro el pasado domingo gracias a los tantos de Rubén García, Chimy Ávila, Roberto Torres y Juan Villar. Además, era la primera vez que Osasuna, con el de Berriatua en el banquillo, llegaba a las cuatro dianas en un encuentro.

8. Osasuna, el mejor en las últimas tres jornadas

Osasuna encabeza en solitario la clasificación de las últimas tres jornadas ligueras. Los rojillos suman siete puntos de los últimos nueve, algo que no ha logrado ninguna de las escuadras que forman la Primera División española. Cinco equipos perseguirían a los navarros con seis puntos (Valladolid, Eibar, Real Sociedad, Getafe y Levante). Con cinco se encuentran Atlético de Madrid y Sevilla. Cuatro puntos han cosechado Real Madrid, Villarreal, Athletic de Bilbao y Betis. Tres unidades para Barcelona, Leganés, Granada y Espanyol. Apenas un punto para Alavés y Mallorca. Ningún punto para el Celta de Vigo, que destituyó el pasado domingo a Fran Escribá al frente de los banquillos. Cabe recordar que no se disputó el Clásico, en la jornada 10, por lo que Barça y Real Madrid solo han jugado dos encuentros.

9. Tres victorias consecutivas en El Sadar, como en la 12/13

En la temporada 2012/2013, Osasuna logró encadenar tres victorias consecutivas en El Sadar que sirvieron para que, a final de la campaña, lograra la salvación con tres puntos de diferencia. En la jornada 20 el Deportivo cayó 2-1, en la 22 el Celta perdió 1-0 y en la 24 el Zaragoza hincó la rodilla en su visita a Pamplona al caer por 1-0.

Arrasate igualó este registro esta semana al sumar triunfos frente al Villarreal (2-1), Valencia (3-1) y Alavés (4-2). El Sadar vuelve a ser el fortín de antaño y un lugar imprescindible donde edificar los muros para la salvación de la categoría.

