Monreal: "Retirarme en Osasuna sería una bonita forma de terminar mi carrera"

Actualizada 22/10/2019 a las 13:23

Nacho Monreal no piensa en su retirada a corto plazo después de firmar dos años en la Real Sociedad pero confiesa que vería con buenos ojos poner el broche en Pamplona. "La opción de retirarme en Osasuna sería una bonita forma de terminar mi carrera, pero no estoy pensando en eso", ha declarado en una entrevista concedida a Radio Euskadi. El club rojillo se interesó en verano por la situación del lateral, que dijo adiós al Arsenal. Pero su caché resultó inalcanzable para que cristalizara su regreso.

Firmó un contrato de dos temporadas con la Real Sociedad y se siente "con ganas y energía", por lo que no ha pensado todavía en el momento de la retirada. Lo que sí tiene claro es que ante Osasuna vivirá "los dos partidos más especiales de la temporada", el primero de ellos en El Sadar el fin de semana del 22 de diciembre. "Me he criado en Tajonar, el año pasado cuando subieron me puse muy contento. Me dieron de formarme como futbolista. Ya jugué contra ellos con el Málaga pero después de tantos años será muy especial", ha valorado. "Es jugar en tu casa. Tienes a amigos y a familia en el estadio. Será único y muy bonito", ha comentado.

Además, preguntado por si hubo opciones de que recalara en el Athletic de Bilbao, Monreal ha desvelado que se produjo un acercamiento años atrás cuando estaba en Londres. "No estuve muy cerca, pero sí hubo posibilidades. Para que haya un traspaso las tres partes tienen que estar de acuerdo y por uno o por otro nunca se ha materializado", ha explicado.

