Carlos Cuéllar anuncia su retirada con una camiseta en la que recuerda a Osasuna

17/10/2019 a las 18:48

El ex osasunista Carlos Cuéllar ha anunciado su retirada del fútbol a los 38 años. Mediante un vídeo difundido en sus redes sociales, el madrileño descubre que pone fin a su dilatada carrera, que incluye su etapa en Osasuna. El central luce para la especial ocasión una camiseta confeccionada ex profeso en el estudio holandés Wesseling, con partes de las indumentarias que ha lucido durante su trayectoria profesional, y en la que ocupa un espacio dominante Osasuna, donde jugó entre 2003 y 2007, a las órdenes de Javier Aguirre.

Han sido más de 500 partidos y 18 años de carrera, en los que Cuéllar también defendió los colores del Numancia, Glasgow Rangers, Aston Villa o Sunderland. Su última etapa fue en Israel, país en el que ha militado en cuatro clubes. Hasta ahora defendía al Bnei Yehuda.

Amigos y familiares de Carlos, incluido su agente de toda la vida, Pedro Bravo, le entregaron la camiseta en Tetuán, el modesto barrio madrileño donde se crió y comenzó a soñar con ser futbolista. Carlos ha compartido este momento tan especial en una serie de vídeos con sus más de 200.000 seguidores.

"Desde pequeñito mi sueño era ser futbolista, jugar con los mejores, levantarme todos los días con una sonrisa y ganas de ir a entrenar. Hasta con 38 años, la pasada temporada, me levantaba y me sentía como un niño: la gente me decía que no entendía cómo podía ir todos los días a entrenar con una sonrisa”. Afirma Carlos: "Quiero daros las gracias a todos los que habéis estado ahí desde el primer día al último. Sin vosotros todo esto no hubiera sido posible; no sólo gente con la que me he relacionado dentro de esta profesión sino también amigos que he hecho fuera del fútbol que me han ayudado en momentos difíciles, en otros países y ciudades. Gracias a todos, sin vosotros esto no hubiese sido posible: gracias por estos 18 años de carrera profesional".

El próximo objetivo, según sus propias palabras, está claro: “Sacar el título de entrenador, aprender lo máximo posible y disfrutar del fútbol desde detrás de la línea. Transmitir lo que he aprendido tras muchos años con grandes entrenadores y que eso se plasme en el campo”.

Precisamente, será en Pamplona donde el ex rojillo trate de sacarse el título. Así que, 12 años después, será habitual ver en la capital navarra al hombre que un día marcó un gol en la previa de la Champions ante el Hamburgo y dio esperanzas a toda una tierra.

Etiquetas María Vallejo

Selección DN+