Javi Calleja y su curiosa estadística goleadora

Javi Calleja, actual entrenador del Villarreal, no ha destacado como futbolista por su faceta goleadora. Apenas suma una veintena de goles, la mayoría de ellos cuando defendía los colores del 'submarino amarillo'. La primera vez que perforó la portería de un rival fue un 7 de mayo del año 2000, en El Sadar frente a Osasuna. Su equipo perdió 3-1 frente al cuadro navarro. Once años después sintió la misma emoción por última vez. El 15 de enero de 2011 hizo lo propio en el estadio de La Cerámica, pero esta vez su gol subió al luminoso del conjunto rojillo en la derrota por 4-2 en tierras castellonenses. El primer y último gol como futbolista queda en la retina de cualquier persona, tal y como recordó este viernes el propio técnico groguet. "Mi primer gol fue con el Villarreal a Osasuna y, el último, con Osasuna al Villarreal", bromeó.

En la previa del partido de este sábado, Calleja recordó la dificultad de enfrentarse a Osasuna, un equipo que conoce muy bien. "Solo hace falta ver las estadísticas que tienen en El Sadar. Va a ser complicado sacar algo positivo. Hace 18 que ningún equipo gana ahí". El técnico del Villarreal expuso las armas del cuadro navarro. "Es un campo difícil donde, de la nada, te sacan jugadas de peligro. Son un equipo en mayúsculas. Todos trabajan, todos son solidarios y no dan ningún balón por perdido. Tienen muchas virtudes, una de ellas, la verticalidad y el juego directo, además de las segundas jugadas. Osasuna te imposibilita el juego combinativo gracias a su buena presión. Te llevan al límite".

Calleja colgó las botas en Osasuna, en la temporada 2012. Apenas jugó ocho encuentros aquella campaña, pero eso no sirve para empañar su etapa como rojillo. "Tengo grandísimos amigos en Pamplona. Fue mi última etapa como jugador y me gusta tener buenos recuerdos de donde he jugado. Lo malo me ha servido para aprender. Como jugador no participé mucho en el campo, porque estuve en el banquillo y en la grada. Todo te hace más fuerte", concluyó en un tono informal.

La expedición amarilla viajará esta tarde a Pamplona. Calleja ha citado a 18 futbolistas: Asenjo, Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres, Funes Mori, Gerard Moreno, Santi Cazorla, Bacca, Iborra, Chukwueze, Andrés Fernández, Manu Trigueros, Quintillà, Toko Ekambi, Anguissa, Rubén Peña, Moi Gómez y Ontiveros. Tan solo quedan fuera los lesionados Bruno, Alberto Moreno y Ramiro Guerra.

