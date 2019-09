Paco López: "Hicimos méritos para llevarnos el partido"

29/09/2019 a las 21:44

El técnico del Levante, Paco López, comentó, después de la igualada de su equipo en casa ante Osasuna (1-1), que su equipo hizo méritos para llevarse el partido, aunque también se mostró su malestar con el arbitraje y con su jugador Hernani por una expulsión "evitable".

"Estamos todos muy calientes y por la emoción de después me impide hablar del árbitro ahora. Es para estar enfadado, como con Hernani, porque nos deja con uno menos en una acción evitable en un momento en el que el equipo empezaba a reaccionar tras el gol de ellos y eso nos ha frenado", dijo en rueda de prensa.

"La verdad es que hemos hecho méritos para ganar el partido y desde el inicio. Hicimos un primer tiempo buenísimo, creo que el mejor de lo que llevamos de temporada. Hemos arriesgado muchísimo pero la pena es no haber estado acertado en ataque y haber sentenciado ya en el primer tiempo", comentó del choque.

"También es cierto que en el segundo tiempo no hemos arrancado bien ni me ha gustado el equipo, ya que no hemos sabido controlar a Osasuna, pero cuando hemos superado esos 7 u 8 minutos malos ha llegado en una jugada inesperada el gol de ellos. Luego la expulsión nos ha condicionado, pero incluso con uno menos hemos podido ganar", agregó.

Respecto a la expulsión de Hernani, reconoció que no había hablado aún con Hernani porque cree que no se debe hacer "en caliente". "Es verdad que antes de la expulsión nos ha dado mucho con el gol y sus acciones en ataque pero tiene que mejorar otras cosas", concluyó.

