Pablo García: "En Osasuna comíamos asados y en el Real Madrid se rodaban películas"

Actualizada 25/09/2019 a las 15:06

Pablo García ha sido uno de los protagonistas en las horas previas del Real Madrid-Osasuna de esta noche. El que fuera un centrocampista carismático de raza y pelea, dejó huella en Osasuna también por su calidad y mando en los partidos. Se marchó del club por la puerta grande tras jugar la final de la Copa del Rey para fichar por el Real Madrid. Esta mañana ha pasado por los micrófonos del programa A Diario de Radio Marca y no ha dejado indiferente a nadie. A sus 42 años, se ha establecido en Grecia, donde acabó su etapa como jugador, y trabaja en la academia de las categorías inferiores del Paok de Salónica.

"Es un buen partido. Me vienen recuerdos lindos", ha señalado el charrúa, que ha recordado con cariño su paso por Pamplona hace década y media. "La mejor etapa como futbolista la hice en España en Osasuna. Después de eso pasé a uno de los mejores equipos del mundo como es el Real Madrid. Fue una experiencia bonita aunque no fue buena en lo deportivo. No es fácil. Somos personas. O llegas y juegas bien, o llega otro y lo hace mejor".

Pablo García, ídolo de la afición rojilla, siempre ha defendido su dignidad. Hoy no ha podido ser menos para comparar a Osasuna y al Real Madrid bajo su experiencia. "Yo no era Maradona, venía de un equipo como Osasuna donde todos íbamos todos a lo mismo. De repente, en el Madrid fue difícil. Me sentí un poco solo y no había esa compañía, el roce en el día a día de Osasuna. Además había jugadores veteranos en su último año. Lo sufrí. Si no estás con ganas, con alma y con el corazón, después no te va bien en la cancha. Pero nunca puse excusas, no di lo que tenía que dar".

El vestuario de ambos equipos no tenía nada que ver. "Venía de Pamplona, me encanta Pamplona, una ciudad pequeña, más de pueblo como soy yo. En Osasuna había espíritu de equipo en el vestuario. Terminábamos de entrenar y nos comíamos un asado. Es lo que debe ser un equipo hoy en día. En el Madrid era distinto. Ese año se estaban filmando películas de 'Gol' en el vestuario, donde había actores. No quiero que suene a excusa. Fue una experiencia muy importante estar junto a jugadores tan buenos"

Pablo García coincidió en el vestuario con Zinedine Zidane. "Es un fenómeno no solo como jugador sino también como técnico. Me quedo siempre con el carácter y tema personal de la gente. Me acuerdo de muchos compañeros pero por el tema sentimental, no tanto como jugador.Todos sabemos que Zidane fue uno de los mejores del mundo pero me quedo con la parte de humildad que tenía y de poder hablar con él, una persona normal y corriente".

Selección DN+