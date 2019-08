Actualizada 30/08/2019 a las 14:28

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, señaló este viernes que el conjunto 'rojillo' está "convencido" de poder competir el próximo partido ante el Barcelona y apostó así por que los suyos sean "valientes".



En una conferencia de prensa previa al encuentro, el técnico vasco aseveró que, para que los suyos se impongan al Barça, deben "rozar la perfección" y también "estar convencidos".



"Ese es el primer paso para lograrlo", remarcó para añadir que el duelo es "una buena oportunidad para sumar" y, insistió, en que en Primera División no se puede regalar "ningún partido".



Así, indicó que si en ese partido sus futbolistas juegan "acomplejados", "vamos a perder seguro, y si somos valientes, igual perdemos o igual no".



En cualquier caso, comentó que espera "la mejor versión" del rival y así se refirió al último partido de los de Ernesto Valverde ante el Betis, en el que se impusieron por 5-2.



"Espero ese Barça, si luego no se acercan a ese nivel, pues mucho mejor", subrayó para incidir en que "es un error pensar que puedan venir despistados".



Sobre la preparación del partido, explicó que ante el Barcelona, "cambia cómo presionar y cómo alternar eso con el repliegue o qué hacer con balón". Y apuntó que en este tipo de duelos, "más que el porcentaje" de balón, los suyos deberán "dar calidad a la posesión y no equivocarse en zonas de riesgo".



El de Berriatua valoró que el jugador de Osasuna, "cuando salta a El Sadar, se siente capaz de todo y es un punto a favor" y así "esa posible diferencia que puede haber entre los dos equipos, igual se puede reducir por la confianza y el aliento del público".



Cuestionado por si Fran Mérida podría integrar el once titular, señaló que "puede ser", si bien este tiene "el hándicap de que no ha hecho la pretemporada en condiciones".



Además, comentó, sobre las posibles bajas del Barça, que no han hablado de Messi: "Entendemos que no va a venir, por lo tanto, es perder el tiempo, aunque si hubiera estado, cambia la forma de defender y las vigilancias".



"Nos hemos centrado más en el once de mañana que en las bajas que puedan tener", insistió.



Respecto a su equipo, se mostró "muy contento" con los centrocampistas de su equipo, si bien no aclaró quiénes jugarán mañana.



Igualmente, explicó que, aunque Adrián López, Raúl Navas, Lillo y Juan Pérez se quedaron fuera de la lista de convocados, ambos están "para entrar en cualquier momento".



Arrasate, en cualquier caso, destacó que este sábado, para este partido, habrá "un gran ambiente", algo que calificó como "motivante".

