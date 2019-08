David García: "Ante el Barça tenemos opciones reales de competir y pelear"

Actualizada 29/08/2019 a las 18:15

El defensa navarro de Osasuna David García señaló este jueves que su equipo, en el próximo partido ante el Barcelona en El Sadar, tiene "opciones reales de competir y pelear".



El canterano, en una conferencia de prensa tras el entrenamiento, aventuró que el citado duelo será "muy disputado, en el que seguramente ellos lleven el dominio y el peso del encuentro".



No obstante, aseveró que Osasuna tiene "sus armas" y así, "con el empuje y el aliento de nuestra afición, intentaremos sacar algún punto".



En ese sentido, consideró que El Sadar jugará, en el partido, "un papel fundamental" y así esperó que "se les haga difícil" a sus rivales acudir al feudo navarro.



"Que sientan la presión de El Sadar, que cuando tengan el balón la gente les apriete", remarcó para añadir que, cuando los 'rojillos' tengan "opciones, que nos animen", en referencia a los seguidores navarros.



Además, indicó que el Barcelona, a pesar de las bajas que pueda presentar para el encuentro, cuenta en su plantilla con futbolistas "de talla mundial, muy competitiva y, seguramente, el once que saquen va a ser muy bueno".



Así, García recordó que el cuadro catalán "suele ganar la mayoría de partidos, ya sea en su casa o fuera" y que, en cualquier caso, Osasuna debe mirar "a sí mismo" e intentar seguir con la dinámica que lleva en este inicio de campaña.



Igualmente, valoró que son futbolistas "para jugar partidos como este" y añadió que en la plantilla 'rojilla' hay "mucha ilusión y ganas" por disputar el encuentro y, sobre todo, por brindar a la afición "un buen partido" y "que vea que el equipo puede competir".



Cuestionado en qué aspectos ha cambiado el equipo navarro desde su última experiencia en Primera División, el central indicó que, en esta campaña, Osasuna cuenta con futbolistas "más experimentados".



"El equipo de hace tres años era mucho más joven, con pocos jugadores que habían estado en Primera División", remarcó para precisar que, a nivel individual, ha adquirido "más experiencia".



Asimismo, García destacó que el inicio de su equipo esta temporada "ha sido bueno" y, en ese sentido, resaltó que Osasuna no ha encajado un tanto en contra en los dos partidos disputados.



Y que aunque los navarros no hayan desplegado "un juego tan brillante" como en la pasada campaña en Segunda División -en la que lograron el título de campeón-, este curso, recalcó, "los equipos son mejores y suelen llevar el peso de los partidos".



Por tanto, apostó por "aprender a convivir en ese tipo de situaciones, que no todo sea atacar, también defender" porque va a haber muchos partidos de ese tipo.



Por otro lado, la sesión de esta mañana ha sido de recuperación y los futbolistas Íñigo Pérez, Unai García y Kike Barja han realizado un trabajo individual para recuperarse de sus respectivas lesiones.

