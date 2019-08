Los socios de Osasuna no pagarán contra el Barcelona

26/08/2019 a las 06:00

Los socios de Osasuna no pagarán para ver el encuentro del próximo sábado ante el Barcelona (17 horas). Por tanto no se considerará día de ayuda al club, algo que suele instaurarse en ocasiones especiales. La Junta Directiva se guarda el derecho de decretar dos jornadas en las que los abonados deban pagar, pero todavía no se ha decidido si se llevará a cabo la medida durante la temporada.



Como ya es habitual, saldrán entradas a cuentagotas para el duelo ante el Barça. La

