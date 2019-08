Raúl Navas: "Me atrae la manera de ver el fútbol que tiene Jagoba"

Actualizada 15/08/2019 a las 13:14

Raúl Navas ha atendido unos instantes a Diario de Navarra justo al llegar al parking de Tajonar. El defensa de 31 años ha confesado que la presencia de Jagoba Arrasate ha sido determinante para acabar apostando por Osasuna.

¿Cómo han sido las conversaciones y qué espera aportar?

Jagoba ha sido la persona que ha apostado por mí. Espero aportar experiencia y que esta temporada sea tan buena como el año pasado para Osasuna.

¿Por qué Osasuna?

Hablé con Lillo, Aridane y Jagoba. Me transmitieron que había un grupo fenomenal. Osasuna es un club muy cercano, la gente está encima las 24 horas y es muy familiar. Me gusta esa manera de pensar.

¿Le ha convencido la presencia de Jagoba Arrasate?

Estuve hablando con Jagoba, me conocía de su anterior etapa en San Sebastián. Su manera de ver el fútbol me atrae. Es una de las cosas que me ha convencido para venir aquí.

