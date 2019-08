Actualizada 09/08/2019 a las 22:56

Osasuna Femenino no fue capaz de vencer a un Atlético de Madrid que visitó Tajonar con el objetivo de proseguir con la preparación de sendas temporadas. Las de Mikel Bakaikoa opusieron resistencia al vigente campeón de la Primera Iberdrola, máxima categoría del fútbol español femenino, y que mostró ante las rojillas un fútbol excelso. Pese al resultado, Osasuna dejó buenas sensaciones y la afición premió a las suyas con una gran ovación al término del encuentro.



Desde el inicio, ambos equipos presentaron sobre el césped su apuesta futbolística para un choque que estuvo marcado por el gran nivel mostrado por las jugadoras del Atlético de Madrid, muchas de ellas internacionales con sus respectivas selecciones. A los tres minutos de partido, las madrileñas se adelantaron en el marcador gracias al tanto de Aissa, que aprovechó un barullo en el área tras una jugada de estrategia para anotar el 0-1. Cuando se iba a cumplir el cuarto de hora, Ludmila, internacional por Brasil, no falló desde dentro del área y, nueve minutos después, la propia delantera brasileña anotó a placer tras regatear a Jaione Larraiotz.



Pese al 0-3 adverso, las jugadoras de Mikel Bakaikoa no bajaron los brazos y transmitieron a la afición los motivos por los que el curso pasado lograron el ascenso de categoría. Osasuna Femenino, siguió peleando por cada balón y se vació sobre el césped hasta que se llegó al descanso con 0-4, gracias a un gol en los instantes finales de Olga O.



Tras la reanudación, las jugadoras rojillas salieron más enchufadas y gozaron de varias ocasiones para haber recortado distancias, pero no acertaron en los metros finales. Por su parte, el Atlético de Madrid siguió con su fútbol control y se acercó en muchas ocasiones a la portería osasunista, pero la zaga navarra y Maitane Zalba impidieron en varias ocasiones el quinto tanto atlético. En el minuto 73, Kylie anotó el 0-5 que estuvo precedido de una buena jugada de las madrileñas y, en el minuto 76, Ana M. hizo el 0-6 definitivo al batir de vaselina a la guardameta osasunista.



En los últimos diez minutos, Osasuna Femenino tuvo varias ocasiones claras, pero una inspirada Lola y la madera rechazaron el premio a un equipo que mañana disputará su tercer partido de pretemporada midiéndose al E. D. F. Logroño en la localidad navarra de Lerín.

