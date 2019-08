Arrasate: “La idea es volver para quedarnos en Primera”

Actualizada 09/08/2019 a las 10:19

El regreso a Primera División también significa que Osasuna tiene su espacio los medios de comunicación nacionales. En la madrugada del viernes, Jagoba Arrasate entró en directo en ‘El Partidazo’ de la Cadena Cope. El técnico rojillo valoró la pretemporada, manifestó que necesitan dos refuerzos y confesó que no le gusta jugar los lunes.

En el test de mayor nivel, ante el Eibar, Osasuna no pasó del empate en un amistoso que mereció ganar. “Lo importante es que no ha habido contratiempos. Hemos jugado ante un rival exigente, de mucho ritmo, y era algo necesario para la puesta a punto que llevamos a cabo”. El técnico de Berriatua alineó un equipo con hasta cinco jugadores del filial. “Durante la pretemporada hemos tenido alguna lesión grave, como la de Kike Barja, y otros problemas que impiden a los jugadores competir. Tenemos la suerte de contar con el Promesas. Frente al Eibar ha habido muchos jugadores del filial, que han estado a buen nivel. Para eso sirven estos test, para ver a gente y tirar del filial”.

Poco antes de comenzar el encuentro en Tafalla, Osasuna anunció la contratación del central Facundo Roncaglia. “Necesitábamos reforzar la línea defensiva con gente de garantía. A Facundo, con toda su trayectoria, no lo vamos a descubrir ahora. Creo que su fichaje es un acierto y a ver si se adapta rápido porque nos va a ayudar”. Arrasate abordó las futuras incorporaciones. “Siempre estás abierto a mejorar, pero con algún jugador para la línea defensiva y alguien de banda daríamos por cerrada la plantilla”. Con esta afirmación el entrenador rojillo parece cerrar la puerta a Xisco Jiménez. Otro nombre que se aleja de Pamplona es Rober Ibáñez. “Nos hemos manifestado muchas veces que lo queremos, él también quiere venir pero parece que se va a quedar en el Getafe y, por eso, vemos complicada esa opción”.

Para José Luis Corrochano, el entrevistador, uno de los fichajes de más relumbrón es el de Adrián López. “Es un jugador con gran trayectoria, que ha ganado títulos pero a la vez es humilde. Ha venido con hambre. Entendemos que pueda ser un jugador que marque diferencias para nosotros”, apuntó Arrasate. El regreso a la elite significará el debut en la máxima categoría de muchos futbolistas, pero el técnico rojillo no se quiere lamentar. “El año pasado estaba Cardona o Brasanac y aún queda alguno del último ascenso. Es cierto que muchos debutan en la categoría, pero no creo que sea malo. Nos puede faltar experiencia, pero se suple con ilusión”.

Arrasate trató de analizar la diferencia de competir en Primera, respecto a la temporada pasada. “La Segunda puede ser más táctica, más cerrada. Ahora todo va más rápido, hay más calidad y talento. Los primeros que tendremos que adaptarnos somos nosotros”, apuntó. El técnico de Berriatua no es ajeno a la guerra entre LaLiga y la Federación por el horario de los partidos. “Yo soy clásico. A mí me gusta el domingo por la tarde, lo de toda la vida. Por la mañana apenas llegamos a jugar, pero este año creo que tendremos varios. Las teles mandan y el resto nos tenemos que adaptar. No nos gusta jugar los lunes porque te cambia el plan de la semana. Además, el fin de semana se hace eterno y, si juegas el lunes, pronto llega el siguiente partido. De tachar un día, creo que para todos sería el lunes”, confesó.

Por último, Arrasate quiso reiterar que no piensa más allá del encuentro ante el Leganés, de la primera jornada. “Queremos llegar bien a ese partido. Es un rival incómodo y que hace las cosas bien. Para nosotros ningún equipo será fácil, pero hay que intentar que tampoco sea fácil ganarnos. Me gustaría que se viera un equipo reconocible, valiente y que se haga fuerte en El Sadar. Esa fue la clave para conseguir el ascenso. La teoría es esa, pero ponerlo en práctica será más complicado. Piensas en los 40 puntos y lo ves complicado, porque no hay ningún rival fácil. Hay que centrarse en uno mismo y competir. La idea es volver para quedarnos en Primera”, concluyó

