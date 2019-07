Arrasate: "Raúl Navas nos encaja, pero depende de la Real"

Actualizada 24/07/2019 a las 22:39

Jagoba Arrasate ha reconocido el interés en Raúl Navas, defensa de la Real, pero deja su futuro en manos del conjunto vasco. “Encaja pero nosotros ahí no tenemos nada que decir. La Real tiene que dar el paso. Si sale nos interesa pero no depende de nosotros. Queremos traer al mejor central que podamos, no nos podemos equivocar”, ha señalado en Amorebieta sobre el fichaje en la zaga.

Luis Perea ha sido una de las sorpresas del primer amistoso en el centro de la defensa, lugar donde el técnico quiere probar al joven futbolista. De hecho ha avanzado que si le convence Osasuna fichará un central en lugar de dos, como estaba previsto. "Perea tiene condiciones para jugar ahí. Sabemos de lo que es capaz, en el centro del campo nos da y ahora queremos probarlo en esa posición. Eso nos va a indicar si tenemos que firmar un central o dos", ha asegurado Arrasate.

