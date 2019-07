Actualizada 02/07/2019 a las 08:43

Leyre Fernández Sánchez (23/01/1992; Pamplona) se ha convertido en el tercer fichaje de Osasuna Femenino. La centrocampista regresa de Eibar a la disciplina rojilla, donde dio sus primeros pasos en el fútbol antes de llegar a la élite del fútbol femenino. Fernández ha firmado por dos temporadas. Se pondrá a las órdenes de Mikel Bakaikoa para jugar en la Primera B.

“Es el equipo de mi tierra, con el que siento los colores y estoy muy contenta de poder volver. Al final yo me fui porque las circunstancias no se dieron, no había medios y tuve la oportunidad de jugar en Primera División. Desde que me fui siempre tuve en la mente el volver a casa”, dice.

