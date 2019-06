Arrasate quiere una "fiesta completa" para Osasuna en el último partido de la temporada

Actualizada 07/06/2019 a las 13:44

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, quiere que el último partido de la temporada en El Sadar frente al Real Oviedo, con el equipo en Primera y campeón de la categoría, sea una "fiesta completa" con una victoria que les permita "redondear unos números increíbles".



De esta forma se ha pronunciado en la última rueda de prensa previa a un partido en esta temporada, que concluirá para los rojillos con la ceremonia de entrega de la Copa que les acredita como campeones de LaLiga 123.

Previamente, deberán enfrentarse al Real Oviedo, un equipo que "se juega mucho" y que "más allá de depender de otros resultados, tiene que ganar aquí", ha reconocido Arrasate, quien espera un partido "abierto, de alternativas".



Ese partido le gustaría que fuera "otra fiesta", según el técnico que ha asegurado que les hace "ilusión terminar el año invictos" en El Sadar y poder dedicar a la afición otra victoria más.



"No les puedo exigir conseguirlo, pero sí lo vamos a intentar por todos los medios", ha añadido al respecto, para comentar a continuación que todavía no son conscientes de sus logros, dieciocho victorias y dos empates, que mañana pueden redondear, convirtiéndose a sí "en el mejor local de la historia de Segunda división".



Enfrente tendrán un equipo que "se juega mucho", ha reiterado el de Berriatua, quien ha añadido que "al igual que su míster dijo ayer -por este jueves- que confía en la profesionalidad del Córdoba, del Sporting... lo mismo de Osasuna". "Si gana el Oviedo le felicitaremos, pero de este grupo no se puede dudar", ha aseverado.

Respecto a la última convocatoria, ha señalado que como en la última semana hay cambios y la idea es jugar "con gente que ha tenido menos protagonismo en el verde, no en el día a día"

En ese sentido ha apuntado que sacarán un once competitivo, pero no tomarán riesgo y tratarán de evitar que alguien se pueda ir de vacaciones lesionado. Ha indicado que Perea no llega y David García aunque entra en la convocatoria va justo.



Lo que sí le gustaría, ha remarcado, es que jugadores que se despiden como Carlos Clerc o Miguel Olavide puedan hacerlo en el campo y ante su afición. "Lo mejor para ellos es irse con una sensación buena de haber jugado y haber ganado, es el recuerdo más bonito que pueden tener".



El técnico ha tenido palabras de elogio para Clerc, al que se ha referido como una "pieza angular" del equipo, un "profesional" con un "rendimiento brutal" que pese a saber desde Navidades que no iba a seguir, por decisión propia, no se ha perdido ningún entrenamiento y ha sido el que más minutos ha jugado.



Arrasate ha comentado que otros clubes, al saber que un jugador que no va a seguir le apartan, pero este caso ha sido el contrario, han seguido contando con él y se han "aprovechado" de su responsabilidad, rendimiento y profesionalidad y al final "nos hemos beneficiado todos", ha opinado.



En el caso de Olavide, quien no continuará por decisión del club, ha declarado que se lo apunta "en el debe", puesto que "tiene calidad" y él no ha sabido sacar su mejor rendimiento o no le ha dado la oportunidad.



Tras asegurar que ha sido un jugador "importante" en el día a día, que "no ha puesto una mala cara" y que siempre ha sumado, ha dicho que quiere que tenga una despedida "a la altura de un jugador de cantera".



En cuanto al resto de la plantilla ha señalado que habrá novedades, pero no a día de hoy y así en principio Rubén García y Rober Ibañéz vuelven a sus clubes de origen, si bien harán lo posible para que se queden porque son "importante" para su proyecto en Primera.



"Cuando ganas todo es bonito y crees que no te hace falta nada, ahora es cuando tenemos que pensar en frio", ha comentado, para concluir que "el balance es superpositivo pero a partir de mañana hay que ponerse en otro contexto", puesto que la Primera "no perdona" y no pueden equivocarse en las incorporaciones.

